Esto es lo que pasará con Erik Lira para el Cruz Azul vs Necaxa

Debido a su negociación con el Mónaco, Erik Lira ha estado ausente de los partidos de Cruz Azul en su regreso a la Liga MX, después de la Leagues Cup, es por eso que se reveló que seguramente se trataba de cierta fricción con Joel Huiqui, quien lo esperaba al 100% en el equipo hasta que se fuera, pero no había sido así.

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¿Qué pasa con Erik Lira y Cruz Azul?

Ante ello, el día de hoy, la periodista de Récord, Iliany Aparicio, dio a conocer que se había integrado a los entrenamientos del equipo de cara al partido que sostendrán en la Jornada 6 ante Necaxa, algo que puso a pensar en que la situación para su salida estaría un tanto pausada o se comprometería con el grupo en estos días.

Sin embargo, la misma fuente revela que no será contemplado en la convocatoria de este partido, dejando más dudas de las que ya había. Y es que ayer, el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo mencionó que no había problema de Lira con el cuerpo técnico, por lo que no habría razón para que no fuera tomado en cuenta.

En tanto, César Caballero, periodista de ESPN, mencionó que el Mónaco ya habría mejorado la oferta por el jugador de La Máquina, por lo que ambos equipos estarían muy cerca de concretar el fichaje. De esta manera, el equipo europeo se acerca a la cifra que estaba pidiendo la directiva celeste, siendo detalles los que lo separan de irse.

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El tema aquí es que la escuadra francesa aún tendría que liberar una plaza para poder concretar la llegada de Lira. Es muy probable que al haber lanzado su última oferta, sea porque ya saben qué pasara con ese jugador extra que está ocupando el lugar del futbolista de La Máquina, por lo que sólo quedaría esperar esta semana.

En síntesis