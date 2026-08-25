Después de varias y largas semanas de idas y vueltas, la salida de Erik Lira a Europa está finalmente encaminada. Tras su gran Copa del Mundo, la posibilidad del Viejo Continente se hizo esperar y llegó sobre el cierre del libro de pases. Cruz Azul está a detalles de formalizar el traspaso de los derechos federativos y económicos del futbolista.

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De acuerdo al último reporte de César Luis Merlo, especialista en movimientos de jugadores, hay principio de acuerdo para la venta del volante a Mónaco, equipo de la Ligue 1. El volante que juega en ‘La Máquina’ ya prepara las maletas para irse al futbol francés, a ser parte de una de las cinco grandes ligas, y a una institución histórica.

Según la información del periodista, el traspaso se realizaría en 10 millones de euros, equivalente a 11.5 millones de dólares, una cifra que alcanza las pretensiones de Cruz Azul. Erik Lira se marchará dejándole una considerable suma de dinero no solo a su último club, sino a su equipo formador anterior, que también tendrá un beneficio.

Pumas recibirá dinero por Erik Lira [Foto: Getty]

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En particular, a raíz de esta transferencia internacional con sus respectivos números, Pumas recibirá cerca de 2.3 millones de euros de la cifra total de la venta de Erik Lira. Esta suma surge a partir de dos conceptos: el porcentaje del pase que conservaban los ‘Felinos’ y el mecanismo de solidaridad, dos factores que le generarán ingresos.

En primer lugar, como Pumas se había guardado el 20% de una futura venta cuando Cruz Azul le compró al jugador inicialmente, por ello le corresponden 2 millones de euros. Se trata de “un quinto” de la venta a Mónaco, ya que el resto de la ficha de Erik Lira pertenece a Cruz Azul, que había adquirido el 80% a los ‘Felinos’ hace unos años.

En segundo y último término, a Pumas le atañe un 2.83% por mecanismo solidario. Esta cláusula es un 5% de la venta, que se reparte entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 23 años, y a los ‘Universitarios’ le atañe esa parte. Así, en ese aspecto el cuadro auriazul ingresará 283 mil euros más, completando los 2.3 mencionados.