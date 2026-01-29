Es tendencia:
Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 4 con días, horarios y TV de los partidos

Repasa la programación estipulada para la reanudación del campeonato, tras el receso por los juegos de la Selección.

Por Martín Zajic

El campeón Toluca sigue defendiendo el título.
© Getty ImagesEl campeón Toluca sigue defendiendo el título.

¡Se acabó la espera! Luego del parón que significaron los amistosos del seleccionado nacional, este fin de semana regresa la Liga MX. Con una serie de encuentros muy prometedores como propuesta deportiva, va quedando todo listo para el inicio de la jornada 4 del Clausura 2026. A continuación, todos los detalles de la programación de la fecha.

¿Cuándo comienza la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX?

La cuarta fecha de la fase regular del campeonato de Primera División dará inicio este viernes 30 de enero, con tres partidos en dos turnos. El juego entre Puebla y Toluca, estipulado para las 19.00 horas, será el que dé el puntapié a esta nueva jornada del Torneo Clausura. Luego, habrá otros dos encuentros con equipos fuertes por la noche.

Chivas lidera el torneo y quiere seguir en lo más alto [Foto: Getty]

Días, horarios y TV de la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, todo lo que hay que saber sobre el desarrollo de este nuevo fin de semana de acción en el futbol mexicano:

Viernes 30 de enero:
  • Puebla vs. Toluca: 19.00 horas por Azteca 7, TV Azteca, FOX One y Azteca Deportes Network.
  • Pumas vs. Santos Laguna: 21.00 horas por ViX Premium.
  • FC Juárez vs. Cruz Azul: 21.06 horas por Azteca 7, TV Azteca, FOX One y Azteca Deportes Network.
Sábado 31 de enero:
  • América vs. Necaxa: 16.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
  • Atlas vs. Mazatlán: 17.00 horas por ViX Premium.
  • Atlético San Luis vs. Chivas: 17.00 horas por ESPN, Disney+ y ViX Premium.
  • Monterrey vs. Xolos: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
  • León vs. Tigres: 19.10 horas por FOX One
Domingo 1 de febrero:
  • Querétaro vs. Pachuca: 17.00 horas por FOX One.
