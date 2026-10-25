Conoce por dónde podrás sintonizar el nuevo desafío de los 'Gallos' y 'La Máquina' en el Apertura.

La Liga MX introduce una propuesta muy agradable para ver futbol en este domingo de mucha acción: Querétaro y Cruz Azul chocan en el Estadio Corregidora. Una de las revelaciones del semestre y el último campeón de México quedan mano a mano en un partido donde se ponen en juego tres puntos cruciales.

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Los ‘Gallos Blancos’ vienen de perder por 2-1 ante Atlético San Luis de visitante, pero se encuentran en el 8° lugar de la tabla del campeonato, con 20 unidades. Por su parte, ‘La Máquina’ llega tras vencer por 2-1 a Pachuca a domicilio, y se colocan en el 4° escalón del torneo, con 23 unidades, a cuatro de la cima del certamen.

¿El Querétaro vs. Cruz Azul del Apertura 2026 va por TV abierta?

El partido Querétaro vs. Cruz Azul, desgraciadamente para el público mexicano, no se podrá seguir por televisión abierta en México este domingo por la tarde. El segundo compromiso del día de la fecha no tendrá transmisión gratuita por TV a través de las habituales señales ‘liberadas’ que poseen los usuarios locales.

Querétaro recibe al campeón Cruz Azul [Foto: Getty]

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¿Qué canales transmiten Querétaro vs. Cruz Azul por el Apertura 2026?

El partido Querétaro vs. Cruz Azul no tendrá cobertura de ningún canal de televisión en México, en la continuidad de la jornada 14 de este Torneo Apertura 2026. La grilla televisiva de hoy apunta que ni las señales abiertas ni las de cable poseen los derechos para pasar este desafío de los ‘Gallos’ y ‘La Máquina’.

¿Cómo ver Querétaro vs. Cruz Azul por el Apertura 2026?

El partido Querétaro vs. Cruz Azul contará con la transmisión en vivo y en directo para México, en forma exclusiva, de la plataforma de streaming paga FOX One. Este servicio online con suscripción será la única pantalla por medio de la cual los fanáticos podrán seguir el encuentro en simultáneo a lo largo y ancho del país.

¿A qué hora juegan Querétaro vs. Cruz Azul por el Apertura 2026?

El partido Querétaro vs. Cruz Azul tendrá lugar HOY domingo 25 de octubre, con sede en el Estadio Corregidora, por la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, disputándose en simultáneo al América vs. Pachuca.