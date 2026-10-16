'La Máquina' y una medida sorprendente que generó furor y discusiones en las redes sociales.

Pocas veces habrás escuchado algo como lo que acaba de suceder en la capital con uno de los clubes más importantes del país. Cruz Azul se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas, por ser noticia a raíz de una decisión inesperada. La institución celeste despidió a un empleado… ¡por vestir una jersey del América!

Publicidad

Aunque el enemigo deportivo de las ‘Águilas’ son las Chivas, lo cierto es que Cruz Azul y América protagonizan una de las rivalidades más modernas del futbol mexicano. En los últimos cruces entre ambos equipos dentro del campo se han sacado chispas, y fuera de la cancha tampoco se han llevado bien, especialmente entre las aficiones.

Durante la jornada de este viernes, Cruz Azul hizo oficial la destitución de Raúl Gutiérrez, DT del Femenil, sin importar cómo era su labor al frente del equipo en lo deportivo. Más conocido como “Potro”, el entrenador del cuadro femenino de La Máquina tuvo la mala fortuna de no ganarse el despido por su trabajo sino por situaciones externas.

El Potro Gutiérrez fue el centro de las críticas luego de que se colocara una camiseta azulcrema en el homenaje a las glorias de las Águilas, en los festejos del aniversario del América. El equipo de Coapa lo había invitado formalmente al partido del último fin de semana en el Estadio Azteca, donde el ex futbolista fue galardonado por el club.

Publicidad

Raúl Gutiérrez con la jersey especial del América.

Después de aquel episodio, se hizo viral la imagen del Potro con la playera americanista, que no solo utilizó él sino muchos otros ex futbolistas que compartieron el momento. Sin embargo, la afición de Cruz Azul expuso al entrenador del Femenil con dureza en las redes sociales, castigándolo con los peores de los comentarios.

En el seno de Cruz Azul se hicieron eco de lo sucedido y realizaron un sumario interno, luego de lo cual existió un análisis y debate conjunto que llegó a la inevitable conclusión. La directiva celeste tomó la decisión de llevar a cabo la medida de hacer a un lado a Raúl Gutiérrez, por considerarlo una falta de respeto al club que le daba trabajo.

Publicidad

Entre el juego del otro día en el Azteca y este anuncio de Cruz Azul, Raúl Gutiérrez había pedido disculpas públicas señalando que no había sido consciente de las consecuencias. Sin embargo, el estratega no esperaba que la institución cementera fuese a ser tan terminante, y ahora tendrá que salir a conseguir una nueva chamba.