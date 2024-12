El Club América volvió a volcar toda su historia sobre la mesa, sacó adelante una serie muy adversa y se clasificó a la gran final del Apertura 2024. En una revancha para el infarto, superó a Cruz Azul en un nuevo clásico, lo ganó sobre la hora y ahora va por el tricampeonato en el futbol mexicano.

Luego del triunfo en el juego de vuelta que le otorgó el boleto a la fase decisiva a su equipo, André Jardine se jactó de la victoria de sus dirigidos, felicitó a sus futbolistas por la valentía y la forma de afrontar un encuentro de alta complejidad, y aprovechó para ‘mofarse respetuosamente’ de su rival de turno.

El DT del América llegó a la rueda de prensa muy eufórico, y reveló que antes de la serie ante Cruz Azul ya sabía que jugarían la final del torneo. “No pensamos que sería con tanto drama, pero sabíamos que seríamos capaces de ganar mostrando la versión del América bicampeón“, sentenció el estratega brasileño, recordando que el pasado campeonato también la ganaron venciendo a La Máquina con él en el banquillo azulcrema.

Como si fuera poco, el timonel del Club América le dedicó unas palabras al equipo que eliminaron en esta semifinal, humillando aún más al conjunto celeste. “Quiero felicitar a Cruz Azul por el trabajo, por la campaña, felicitar a Martín (Anselmi) por su trabajo, cada vez que nos enfrentamos es una oportunidad de crecimiento, ojalá podamos pelear más y segur creciendo en el fútbol mexicano”, afirmó André luego de dejar en el camino al club de mejor rendimiento en la fase regular, pero que no pudo hacer pie en esta Liguilla.

André Jardine le ganó la pulseada a Martín Anselmi y luego lo felicitó [Foto: Getty]

Con bronca por los rumores, declaraciones y discusiones a lo largo de un camino con altibajos del América en este Apertura, Jardine señaló contra quienes pusieron en duda a las Águilas. “Hablaron mucha mierd* de nosotros en el torneo, nos colocaron como víctimas, pero seguimos trabajando, no empezamos bien, pero hablaron mucho y aquí estamos y por eso me siento muy feliz“, disparó el entrenador, que buscará conquistar su tercer certamen local consecutivo en la institución.

Por último, André Jardine confirmó que no se pondrán a celebrar de más la clasificación porque en tres días comienza la serie determinante por el título. “Fue una noche que no vamos a olvidar nunca, una noche maravillosa para nosotros; pero ahora no podemos disfrutar tanto porque desde mañana ya tenemos que pensar en la final“, concluyó el técnico brasileño, ya una eminencia en el mundo América por sus logros y lo que todavía puede conseguir al frente del club.

