Red Bull Racing ha comenzado con muchísima fuerza esta temporada 2023 de Fórmula 1, tal como se esperaba. Tanto en Baréin como en Arabia Saudita, los pilotos del equipo austríaco registraron un doblete y sumaron una gran cantidad de puntos, enviándole un claro mensaje al resto de competidores. Se turnaron en cuanto a victorias: Max Verstappen ganó en Sakhir; mientras que Sergio Pérez hizo lo propio en Yeda.

No solo que se mantuvieron en lo más alto de la parrilla, sino que demostraron ser más veloces que el resto con diferencia, algo que preocupa bastante a sus competidores directos. Sin ir más lejos, Mercedes-AMG Petronas, que de la mano de Lewis Hamilton y George Russell inició el año con el objetivo de volver a campeonar, ya se bajó de la pelea.

Así es. Toto Wolff, jefe de los alemanes, confesó en plática con el medio británico Autosport que no podrán hacerle competencia a Red Bull Racing, por mucho que le cueste aceptarlo. "No, no es realista (pensar en alcanzar su nivel). Solo llevamos dos carreras, pero no es realista cuando miramos las diferencias", apuntó el austríaco.

Más adelante, el directivo señaló: "Vamos a dar todo lo que tenemos y luego veremos cuál es el resultado. El año pasado pudimos ponernos al día con un coche que rebotaba demasiado. Ganamos una carrera y nos acercamos a ellos, creo que esa debe ser la aspiración. La lógica racional dice que las ganancias de Red Bull cada vez serán más pequeñas si el concepto es más maduro".

Mercedes-AMG Petronas acumula 38 puntos y se ubica tercero en la tabla de constructores: comparten puesto con Aston Martin y están a 49 de Red Bull. Y si bien están por encima de Ferrari (26), son conscientes de que no cuentan con el material suficiente como para pelear por el título. El W14 no lo podrá hacer.