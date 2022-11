El mercado de la Formula 1 se sigue moviendo y no solo para la temporada 2023, sino que también en miras a la 2024. Y es que hay un experimentado piloto que abandonará la competencia a fines de este año y en el que viene no tendrá un asiento asegurado, por lo que ha generado un fuerte interés en importantes equipos de cara al futuro. ¿De quién se trata?

Estamos haciendo referencia a Daniel Ricciardo, ni más ni menos. El australiano de 33 años no estará en el campeonato que viene por decisión propia, pero esto no quiere decir que la dejará para siempre. De hecho, ya se encuentra negociando con distintas escuderías. Y mientras McLaren está ganando la pulseada para tenerlo como reserva en el siguiente torneo; dos "enemigos" se lo están disputando para el 2024.

Por supuesto que son Mercedes-AMG Petronas y Red Bull Racing, quienes nunca quieren dar ningún tipo de ventaja. Toto Wolff, jefe de los alemanes, aseguró que lo tienen en la mira: "Para nosotros, nos gusta mucho, es un gran personaje". Aún así, fue él mismo quien reveló que los austríacos también lo están siguiendo de cerca...

"Daniel (Ricciardo) está hablando con algunos equipos sobre un posible puesto, también con Red Bull", admitió, dejando en evidencia a los conducidos por Christian Horner. Con esto podría correr peligro el puesto de Sergio Pérez, quien a pesar de tener contrato hasta finales del 2024 puede ser corrido por los directivos si no muestra buenos resultados y el australiano está en un alto nivel. Hay que recordar que ya estuvo en RB (2014-2018).

Daniel Ricciardo, ¿en McLaren para 2023?

McLaren ya contrató a Oscar Piastri para que sea compañero de Lando Norris en 2023, pero no descarta negociar con Daniel Ricciardo para que siga en la escudería, pero obviamente en otro puesto. "Todavía no hemos hablado de ello, pero normalmente en invierno elegimos un piloto de reserva. En los últimos años hemos compartido la reserva con otro equipo, pero ahora no hay desavenencias con Daniel. Es posible que Daniel sea nuestro tercer piloto en 2023", confesó Andreas Seidl, el jefe.