El próximo domingo comenzará a sentir los motores más veloces del mundo cuando se dispute la carrera del Gran Premio de Bahrein. Por otra parte, a días para empiece la temporada de la Fórmula, Alex Albon, piloto de Williams, da a entender por qué será difícil que Checo Pérez pueda brilla con Max Verstappen en Red Bull.

Quedado claro que tras el GP de Brasil, la relación entre el tapatío y el neerlandés quedó muy tensa luego de que no haya querido ayudar para que consiga el campeonato, por lo que en los últimos días aclaró que no ayudará si no piensa ayudarlo a él. "Siempre es importante trabajar en equipo. Si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré”, respondió a Motorsport.com.

Por otra parte, a pocos días para que comience la próxima temporada, Alex Albon explicó de lo difícil que fue para él adaptarse a Red Bull cuando todo se hace a la medida Max Verstappen. Es por esto que entendió por qué fue complicado para Pierre Gasly en su momento cuando era compañero del neerlandés. Además, esto da suponer que será igual de difícil para el mexicano.

“Esto no es para señalar o culpar a nadie en Red Bull o Max ni nada, honestamente. Pero el automóvil está configurado de una manera única que se construye alrededor del piloto principal, y ese es Max. Y, mira, lo entiendo totalmente”, escribió a The Players Tribune. A su vez, el taliandes explicó que en la escudería austríaca se acostumbra a tener los dos monoplazas iguales, por lo que será difícil para el tapatío pueda brillar por el tipo de auto que tendrá.

“Verstappen puede ser el mejor piloto de todos los tiempos, tiene un estilo de manejo muy distinto, y le gusta que el auto esté configurado de cierta manera que es difícil de sincronizar para muchos pilotos", comentó Alex Albon. Y agregó: “Por supuesto, puedes jugar y modificar tu propio auto, pero el Red Bull, en general, se adapta al estilo de Max”.