El director de Red Bull Racing no se confía con que Toto Wolff y los suyos hagan una mala temporada 2022.

El inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 dejó diversas conclusiones en las diferentes escuderías: una de ellas fue que, desde las prácticas, Mercedes AMG Petronas no mostró el rendimiento que supo tener en años anteriores y que lo llevó a levantar múltiples títulos. Aunque el Gran Premio de Bahrein no les dejó un sabor amargo tras el tercer puesto de Lewis Hamilton y el cuarto de George Russell.

Red Bull Racing, quien mostró un mejor ritmo que sus competidores pero no logró puntuar debido a los agónicos abandonos de Max Verstappen y Sergio Pérez, no se confía y cree que los alemanes volverán a estar nuevamente en la pelea. No es la primera vez que los de las flechas plateadas solucionan sus inconvenientes.

Christian Horner, jefe de la escudería de la bebida energética, admitió que no se trata del monoplaza más cómodo para los pilotos de Toto Wolff, pero se mostró convencido que Mercedes sabrá recuperarse rápidamente. De hecho, reflejó que no se trata de la primera mala pretemporada de los últimos tiempos.

"Cuando te fijas en su coche en el circuito, obviamente no parece fácil para sus pilotos en este momento. Pero lo que sí conocemos es su capacidad para recuperarse. Quiero decir, han tenido pretemporadas difíciles antes y luego fueron y ganaron la primera carrera", declaró Horner para el portal de la F1.

Y añadió: "Hasta que hayamos visto una muestra de tres o cuatro carreras, no obtendremos una imagen real del rendimiento y, por supuesto, con las regulaciones tan ‘inmaduras’, la tasa de desarrollo será rápida. Un equipo como Mercedes, con la fuerza que tiene, se recuperará muy rápidamente".

Christian Horner, positivo para Arabia Saudita

"El lado positivo para nosotros es que tenemos un coche competitivo. No creo que tuviéramos el ritmo –el domingo–, pero hubo una gran carrera entre Max y Charles. Es una temporada increíblemente larga, con 22 carreras restantes, por lo que debemos superar este problema y volver más fuertes el próximo fin de semana", ha expresado Horner para concluir.