El Gran Premio de Bélgica nos regaló un momento que fascinó a los fanáticos de la Formula 1 que siguen la competencia hace un buen tiempo: Fernando Alonso y Lewis Hamilton chocaron en la pista, pero siguieron cruzándose fuera de la misma. "¡Qué idiota! Me echó hacia fuera. Este tipo solo sabe pilotar si empieza primero", fueron las tremendas palabras que le dedicó el asturiano al británico a través de la radio de Alpine.

Por supuesto, el heptacampeón mundial se hizo eco de estas declaraciones y fue contundente en conferencia de prensa: "Realmente no tengo una respuesta para eso, prefiero no hacer comentarios al respecto. Sé cómo se sienten las cosas en el calor del momento, pero es bueno saber lo que siente por mí. Es mejor que se sepa cómo se siente. Como dije, no fue intencional, y asumo la responsabilidad por ello. Eso es lo que hacen los adultos. Todo el mundo me ha dicho lo que esta haciendo, ya se lo que piensa de mí".

Cuando todos imaginábamos una continuidad de esta rivalidad (la cual nació en 2007) de cara al Gran Premio de Países Bajos, llegó una imagen sorprendente que sin dudas quedará en la historia de la F1. Tal como podemos apreciar, Alonso y Hamilton hicieron las pases y se mostraron sonrientes. Sí, algo que nunca creíamos ver.

"Sí, me disculpo, no estaba pensando en lo que dije. No creo que tampoco él tuviese mucha culpa (del accidente) en ese momento, para ser sincero después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta, estamos todos muy juntos. Cuando estemos hablando para la televisión me acercaré a él y le diré que siento que lo ha entendido así", admitió el español.

El británico, por su parte, agregó: "Estábamos uno al lado del otro, pero no (me ha pedido perdón). Y para mí... no es una cosa importante. No cambia nada, realmente no me afecta en lo más mínimo. Y lo de la gorra, solo fue una cosa divertida. Es bueno divertirse a veces con estas cosas y seguiré haciéndolo". Alonso, tras esto, le pidió disculpas en el paddock belga y firmaron la paz.