La segunda jornada de la temporada 2022 de la Fórmula 1 dejó muchísimas conclusiones. El día que Max Verstappen volvió a marcar quien es el campeón mundial con una gran victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita, Sergio Pérez quedó a las puertas del tercer puesto a causa de un desafortunado Safety Car.

Carlos Sainz, quien fue 'beneficiado' y completó el podio en la tercera colocación, igual tuvo espacio para enviar su crítica a la FIA, debido al problema innecesario que cree que originaron con la devolución de la posición por parte de Checo. Si bien dijo que el mexicano debió haber devuelto antes su lugar, consideró que desde los controles demoraron excesivamente en dar la orden.

"La línea del coche de seguridad con Checo, es la prioridad número uno para hablar con la FIA porque básicamente Checo perdió la oportunidad de luchar conmigo en la resalida y yo perdí la oportunidad de pelear con Max porque Pérez no devolvió posición durante el coche de seguridad", analizó el español en rueda de prensa.

"Sabía que Checo iba a darme la posición rápido y que no podía luchar contra mí porque me iba a devolver la posición, así que al final creamos un lío que para mí es innecesario dado el hecho de que estuvimos seis vueltas tras el coche de seguridad y hubo millones de oportunidades para que Checo me dejara pasar y tener una buena lucha en la resalida", añadió.

"Tuvimos muchas vueltas para hacerlo. La FIA no nos permitió hacerlo y creo que por el bien de las carreras y por el bien de la Fórmula 1, estas cosas deben hacerse más rápido y ocurrir de forma más eficiente", terminó por disparar Sainz Jr.

Mattia Binotto también criticó a la FIA

El jefe de Ferrari, Mattia Binotto, también se mantuvo en línea con su piloto. "Nos pusimos en contacto con el director de carrera lo más pronto posible, le dijimos que comprobara la línea del coche de seguridad porque creíamos que habíamos estado por delante un par de décimas de segundo. Les llevó un poco demasiado decidir y pasarlo a los comisarios. Finalmente tomaron la decisión cuando el coche de seguridad estaba entrando y fue demasiado tarde antes de la resalida", expresó.

"No es culpar, pero creo que este tipo de decisiones necesitan acelerarse porque era obvio y creo que se podía haber hecho de forma diferente. Habría sido importante hacerlo de forma diferente. Habría sido mucho más justo y equitativo cambiar la posición antes de la resalida porque esa era la posición correcta en la que debíamos estar y para la lucha en la resalida también", concluyó el jefe.