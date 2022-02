Max Verstappen no utilizará más el número 33, que tantas alegrías le dio en la Formula 1.

El 33 no va más: Max Verstappen presumió su nuevo número de Formula 1 en un circuito de hielo

El actual campeón mundial de la Formula 1, Max Verstappen, se encuentra con muchísimas ganas de repetir su hazaña en la temporada 2022 y se muestra muy presente y alegre en los medios de comunicación, al contrario de lo que esá sucediendo con Lewis Hamilton. En esta ocasión, a 3 semanas de los tests de Barcelona, el neerlandés decidió presumir su nuevo número en el monoplaza de Red Bull Racing.

El joven piloto de 24 años protagonizó una exhibición en el circuito de hielo "GP Ice Race" en el aeropuerto de Zell am See, Austria. Allí utilizó un RB8 de 2012, con el que pudo divertirse en la nieve y vivir una experiencia inolvidable. "Fue la primera vez que manejo sobre hielo con el auto de Fórmula 1, algo que esperaba con ansiedad. Fue muy divertido y algo resbaloso. No soy tan bueno en el patinaje sobre hielo como muchos de mis compatriotas, pero lo di todo", bromeó.

Sin embargo, lo más interesante y destacable de este evento fue el número que apareció en el monoplaza utilizado por Max Verstappen. El campeón mundial del 2021 decidió abandonar el 33, que tantas alegrías le dio en el máximo circuito, para utilizar y presumir el 1. "¿Cuántas veces tienes la oportunidad de cambiar el número? El 1 es la mejor opción, así que para mi fue muy simple elegirlo. Esperemos que el 33 no vuelva el año que viene", señaló con contundencia.

Cabe recordar que el número 1 en la Formula 1 es sinónimo de éxito, ya que desde mediados de los años 70 se le entregaba al campeón vigente. Con el tiempo la organización fue modificando las reglas para la elección de los dígitos, por lo que esta tradición se fue perdiendo. Desde 2014, los pilotos tienen la opción de elegir según preferencia entre el 2 y el 99, exceptuando el 17 que está retirado en homenaje a Jules Bianchi.

Con esta decisión, el neerlandés le va a recordar a todos los competidores (sobre todo a Lewis Hamilton) que es el actual campeón en cada Gran Premio que se realice a lo largo del año. Si repite título, volverá a utilizarlo; mientras que si no logra el bicampeonato, no tendrá otra que volver al 33. Hamilton, por ejemplo, nunca abandonó el 44 a pesar de haber tenido reiteradas oportunidades para presumir el 1.

¿Quién fue el último en lucir el 1?

"Realmente no me gusta el número", dijo una vez Hamilton, explicando el por qué de su decisión. Es por eso que hay que ir hasta la temporada 2014: allí Sebastian Vettel, que venía de conseguir un tetracampeonato de manera consecutiva, usó el 1 con su monoplaza de Red Bull Racing. Terminó saliendo 5º en la tabla de pilotos, con 174 unidades.