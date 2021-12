En la jornada de este domingo vivimos una carrera extraordinaria de Formula 1. En el Gran Premio de Arabia Saudita llevado a cabo en el peligroso circuito Jeddah Corniche, Lewis Hamilton volvió a hacerse con la victoria y dejó al rojo vivo la gran definición por el título de la temporada 2021. Max Verstappen fue segundo y Valtteri Bottas completó el podio, por lo que Mercedes-AMG Petronas quedó a un paso del título de constructores.

Sergio Pérez tuvo una noche para el olvido. Luego del accidente de Mick Schumacher y una mala estrategia por parte de Red Bull Racing para con él, perdió algunos puestos tras la bandera roja y salió octavo en la reanudación de la carrera. Quiso adelantar a la máxima cantidad de pilotos posibles en las primeras curvas, pero la fortuna no jugó de su lado y cuando estaba acercándose a Bottas, fue chocado de atrás.

Charles Leclerc, quien no tenía lugar en la pista, lo tocó en la parte trasera izquierda y le produjo severos daños en su monoplaza, por lo que el fanático del América se vio obligado a abandonar. De esta manera, se despidió de la posibilidad de ser 3º en la tabla de pilotos y, además, le quitó muchas posibilidades a la escudería austríaca de llevarse el título de constructores. ¿Qué dijo Checo?

"Desafortunadamente nos tocó a nosotros. Era una pista complicada, perdimos muchas posiciones con la estrategia y luego (salió) la bandera roja. En la arrancada nos recuperamos, ya había pasado a Leclerc y Gasly, cuando tenía delante a Bottas, no había más espacio para los tres autos y Charles me tocó, Al final no tenía mucho espacio a dónde ir",señaló con desilusión Sergio Pérez, quien no le quiso echar la culpa al monegasco.

Más adelante apuntó: "Es una pena lo que sucedió, hoy más que nunca necesitábamos esos puntos, Mercedes ha sido muy fuerte". Cabe resaltar que se quedó con 190 puntos y Valtteri Bottas se fue a 218, por lo que terminará en cuarta posición la temporada. Aún así se jugará muchísimo en el GP de Abu Dabi: allí tiene que dar un papel extraordinario, rezar que los Mercedes tengan un mal día y hacer cuentas.