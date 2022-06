El mundo de la Formula 1 se ha envuelto en un gran escándalo en los últimos días debido a unas polémicas declaraciones de Nelson Piquet, en donde discriminó a Lewis Hamilton en medio de un análisis automovilístico. Por supuesto, pilotos, escuderías y hasta la propia organización se mostró en contra de este tipo de actitudes y enviaron mensajes en redes sociales para evitar a toda costa el racismo.

Una de las palabras más esperadas tras este acto era la de Max Verstappen, ya que es el yerno del apuntado (su pareja es Kelly Piquet, hija del excorredor). Como no podía ser de otra manera, defendió al tres veces campeón mundial de la F1 y dio sus motivos para asegurar que no es una persona racista, y que su manera de referirse al británico se malinterpretó en cierta medida.

En diálogo con el portal web Race Fans, SuperMax mencionó: "Todo el mundo está en contra del racismo. Creo que la expresión que se utilizó, aunque por supuesto con diferentes tipos de culturas y cosas que probablemente se dijeron cuando eran pequeños y más jóvenes, no fue correcta. Que sirva de lección para el futuro para no usar esa palabra porque es muy ofensiva y especialmente hoy en día aún más". Claro, Piquet se justificó explicando que 'neguinho' es utilizado como sinónimo de 'tipo' o 'persona'.

"He pasado tiempo con Nelson, creo que más que la media de las personas en general, y definitivamente no es racista. Es un tipo muy agradable y relajado. Estoy bastante seguro también, en el comunicado que publicó, que creo que se puede ver la palabra de dos maneras. Aun así, sigue siendo mejor no utilizarla. Se puede interpretar de dos maneras y, por supuesto, la gente se queda con el lado malo y entonces se exagera mucho. Como conozco personalmente a Nelson, la gente lo tacha ahora de racista, cosa que no creo que sea", admitió el neerlandés.

Más adelante, sobre la polémica decisión de la F1 en negarle el acceso a Piquet a Silverstone y próximos Grandes Premios, argumentó: "Creo que es mejor empezar una conversación en lugar de prohibir porque cuando prohibes a gente, no estás ayudando a la situación. No estás hablando. Hay que comunicar. No creo que se le deba prohibir la entrada al paddock y, sobre todo, no creo que se le pueda hacer a un triple campeón del mundo".

Max Verstappen opinó del caso Jüri Vips

"El equipo lidió también con un asunto similar. (Jüri Vips) Ya no forma parte de Red Bull, pero siento que la gente merece una segunda oportunidad. Probablemente a veces ni siquiera se piensa realmente lo que puede herir o influir a alguien. Jüri es un tipo súper agradable y creo que realmente entendió lo que hizo mal. Está en un momento muy difícil en su carrera porque todos le juzgan. Lo que dijo no era correcto, pero creo que se merece una segunda oportunidad", sentenció Verstappen, defendiendo también a su excompañero en Red Bull.