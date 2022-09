En la jornada de este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Italia, en el mítico Autódromo Nacional de Monza. No hubo sorpresas en el ganador: Max Verstappen, quien inició en séptimo lugar, volvió a dejar en claro que no tiene rival y se llevó un triunfo que lo deja en las puertas del Bicampeonato Mundial de la Formula 1. Sergio Pérez, su compañero, tuvo que luchar desde atrás y se tuvo que conformar con un sexto puesto.

El piloto mexicano llegó a estar último por un problema en uno de sus neumáticos, por lo que se vio obligado a escalar posiciones. Pudo haber peleado por el quinto lugar contra Lewis Hamilton, pero la carrera finalizó con el Safety Car y se quedó con las ganas. Una vez más, tuvo algo de mala fortuna y ya quedó definitivamente fuera de la contienda por el título.

En plática con Fox Sports, declaró: "Fue una carrera muy complicada. Desde el inicio intente tomar precauciones en la curva 1. Luego de ahí, el neumático derecho se empezó a sobrecalentar bastante y tuvimos que parar muy temprano y estaba en llamas totalmente. Tuve que hacer unas tres cuatro vueltas tratando de poner los frenos en temperatura y tratar de empujar y eso nos arruinó la carrera".

"Creo que al final llegaba con el neumático duro. Hubo poca conversación con el equipo y prácticamente me llamaron a los pits. En ese momento ellos tienen más información que yo. Si no hubiera llegado el Safety Car hubiera estado cerca de Hamilton. Ahora a resetear, no hemos tenido unos buenos fines de semana, espero que regresemos muy competitivos en Singapur", sentenció Checo.

Christian Horner elogió a Sergio Pérez tras Monza

"Vimos un gran lado plano y también hubo algunos problemas con los frenos de disco, por lo que tuvo que entrar temprano a boxes. Su carrera de recuperación a partir de entonces fue muy buena. Tuvo que entrar una vez más, pero luego salió el coche de seguridad", reveló el jefe de Red Bull Racing, quien apoyó a su corredor a pesar de no poder colarse en el Top 5.