El Gran Premio de Mónaco parece tener esta vez un sabor muy diferente para Checo Pérez. El año pasado, el piloto mexicano obtuvo allí una gran victoria. Sin embargo, en la clasificación de este sábado, sufrió un accidente que lo dejó afuera de la Q1 y obligado a largar desde el fondo de la parrilla.

Tras lo ocurrido, Checo Pérez se mostró abatido por su propio fallo en Mónaco: “Es un golpe muy duro en lo personal porque en la Q1 no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error así, un error tan costoso”, reflexionó. El mexicano parece que perderá muchos puntos ante Max Verstappen en la lucha por el título.

Asimismo, en diálogo con Fox Sports, Checo explicó qué fue lo que sucedió: “Estaba tratando de encontrar los límites poco a poco, pero de pronto perdí el auto en la parte trasera, lo perdí muy tarde y ya no pude salir de ahí”, señaló el piloto mexicano.

El piloto de Red Bull también reconoció que lo siente mucho por el buen trabajo que habían hecho en el taller: “Fue un golpe durísimo y estoy apenado con el equipo porque veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una buena oportunidad el día de hoy”, agregó.

Descartó problemas con las modificaciones en el coche

A diferencia de lo ocurrido semanas atrás, Checo Pérez negó que su accidente haya estado relacionado con ajustes en el monoplaza: “No, los cambios que hicimos fueron naturales, simplemente no me lo esperaba, no me esperaba que el auto girara tanto de la parte de atrás. Cambiamos un poco el balance mecánico, pero tampoco nada drástico para tener ese problema”.