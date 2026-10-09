Alavés vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre, el Estadio de Mendizorroza recibe un cruce de necesidades distintas: Alavés quiere meterse en la pelea de arriba y el Atlético de Madrid no quiere perderle pisada a Real Madrid y Barcelona en la punta.

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Son apenas ocho fechas de LaLiga, pero el margen de error ya empieza a pesar. Para el Atlético, ganar en Vitoria significa mantener el ritmo de un arranque casi perfecto; para Alavés, es la chance de medirse con un rival de arriba y confirmar que su buen comienzo no fue casualidad.

Horario del partido

México: 08:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Sudamérica: ESPN2, Disney+ Premium

ESPN2, Disney+ Premium Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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La actualidad de ambos equipos

Alavés llega sexto con 11 puntos en siete partidos, aunque el presente inmediato no acompaña del todo: viene de un empate sin goles como visitante ante Athletic Bilbao y antes de eso encadenó dos derrotas, una de local frente a Valencia y otra como visitante contra Racing de Santander. El equipo vasco necesita cortar esa racha negativa para no perder terreno en la tabla.

El Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa un gran momento. Es segundo con 16 puntos y llega de ganarle 2-1 al Real Madrid de local, resultado que se suma a un 4-0 ante Osasuna y un 3-0 como visitante frente a la Real Sociedad. Tres triunfos consecutivos y una efectividad goleadora que lo instalan como el gran candidato a quedarse con los tres puntos en Mendizorroza.

El historial entre Alavés y Atlético de Madrid

El historial reciente entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, el Atlético ganó dos, Alavés uno y hubo dos empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, cuatro. El último antecedente fue en enero, cuando el Atlético se impuso 1-0, pero antes hubo dos igualdades consecutivas que muestran que los duelos entre ellos no suelen ser para nada unilaterales.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/01/2026 Atlético de Madrid vs. Alavés 1-0 LaLiga 25/26 30/08/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 1-1 LaLiga 25/26 03/05/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 0-0 2024-25 23/11/2024 Atlético de Madrid vs. Alavés 2-1 2024-25 21/04/2024 Alavés vs. Atlético de Madrid 2-0 2023-24

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 13:00 hs

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 06:00 hs

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 10:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis