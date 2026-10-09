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Premier League

Alineaciones de Aston Villa y Brentford por la Premier League: formaciones probables

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa vs. Brentford, Premier League
Aston Villa vs. Brentford, Premier League

Se viene Aston Villa vs. Brentford este sábado 10 de octubre en el Villa Park desde las 08:00 hora de México por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Aston Villa y Brentford

Aston Villa:

  • Pau Francisco Torres (lesión isquiotibial)
  • Modou Kéba Cissé (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Brian Madjo (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Leon Goretzka (lesión de rodilla)
  • Marco Bizot (lesión de espalda)
  • Ian Maatsen (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)
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Brentford:

  • Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Mathias Jensen (desgarro)
  • Joshua Da Silva (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Sepp van den Berg (lesión en la ingle)
  • Nathan Collins (lesión en el gemelo)
  • Dango Ouattara (enfermedad)
  • Kaye Furo (ausencia)

Cómo llegan Aston Villa y Brentford

Aston Villa viene de ganarle 3-2 a Tottenham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Brentford viene de ganarle 3-0 a Chelsea y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aston Villa y Brentford

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, Tyrone Mings, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Johan Manzambi, João Gomes, Boubacar Kamara, Nicolas Jackson, Emiliano Buendia, John McGinn. DT: Unai Emery.

Brentford (4-2-3-1): Caoimhin Kelleher, Keane Lewis-Potter, Kristoffer Ajer, Jannik Schuster, Michael Kayode, Vitaly Janelt, Yehor Yarmoliuk, Mamadou Sangaré, Igor Thiago, Kevin Schade, Jaidon Anthony. DT: Keith Andrews.

Suplentes de Aston Villa: Matty Cash, Taylor Harwood-Bellis, Ross Barkley, Alejandro Garnacho, Tammy Abraham, Ibrahim Mbaye, Lamare Bogarde, James Wright, George Hemmings, Pau Torres.

Suplentes de Brentford: Mikkel Damsgaard, Aaron Hickey, Rico Henry, Callum Wilson, Fábio Carvalho, El Hadji Malick Diouf, Ellery Balcombe, Benjamin Fredrick.

La previa de Aston Villa y Brentford: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 08:00 (hora de México)
  • Estadio: Villa Park
  • Historial: 24 cruces — Aston Villa ganó 9, Brentford ganó 7 y empataron 9
  • Último antecedente: 01/02/2026: Aston Villa 0-1 Brentford
  • Próximo partido de Aston Villa: vs. Newcastle, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Brentford: vs. Liverpool, sábado 17 de octubre
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