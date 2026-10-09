Alineaciones de Ipswich Town y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Se viene Ipswich Town vs. Fulham este sábado 10 de octubre desde las 08:00 hora de México por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Ipswich Town y Fulham
Ipswich Town:
- Jack Taylor (lesión de rodilla)
- Issahaku Fatawu (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Fulham:
- Kenny Tete (conmoción)
- Tom Cairney (lesión de rodilla)
Cómo llegan Ipswich Town y Fulham
Ipswich Town viene de caer 0-1 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Fulham viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Ipswich Town y Fulham
Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Leif Davis, Dara O'Shea, Issa Diop, Abdoul Ouattara, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Saša Lukić, Emersonn Da Silva, Jaden Philogene, Jack Clarke. DT: Gary O’Neill.
Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Antonee Robinson, Calvin Bassey, David Affengruber, Timothy Castagne, Joshua King, Shea Charles, Sander Berge, Gonzalo García, Alex Iwobi, Oscar Bobb. DT: Álvaro Arbeloa.
Suplentes de Ipswich Town: Darnell Furlong, Zian Flemming, Florentino Luis, Jacob Greaves, Chuba Akpom, Marcelino Nunez, Kjell Scherpen, Daizen Maeda.
Suplentes de Fulham: Joachim Andersen, César Palacios, Rodrigo Muniz, Kevin, Hugo Larsson, Manuel Ángel, Benjamin Lecomte, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe.
La previa de Ipswich Town y Fulham: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 08:00 (hora de México)
- Historial: 22 cruces — Ipswich Town ganó 7, Fulham ganó 9 y empataron 6
- Último antecedente: 05/01/2025: Fulham 2-2 Ipswich Town
- Próximo partido de Ipswich Town: vs. Man City, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Fulham: vs. Hull, sábado 17 de octubre