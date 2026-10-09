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Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Leeds, Premier League
Arsenal vs. Leeds, Premier League

Leeds visita a Arsenal este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium por la sexta jornada de la Premier League.

Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Leeds tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 05:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Arsenal perdió 0-3 como visitante ante Brighton en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Sunderland.

En su último compromiso, Leeds empató 0-0 como local ante Crystal Palace. El conjunto marcha 5° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Newcastle.

El historial entre Arsenal y Leeds

Arsenal y Leeds se enfrentaron 113 veces en los últimos años: 49 triunfos de Arsenal, 38 de Leeds y 26 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
31/01/2026Leeds vs. Arsenal0-4Premier League
23/08/2025Arsenal vs. Leeds5-0Premier League
01/04/2023Arsenal vs. Leeds4-1Premier League
16/10/2022Leeds vs. Arsenal0-1Premier League
08/05/2022Arsenal vs. Leeds2-1Premier League
18/12/2021Leeds vs. Arsenal1-4Premier League
26/10/2021Arsenal vs. Leeds2-0League Cup
14/02/2021Arsenal vs. Leeds4-2Premier League
22/11/2020Leeds vs. Arsenal0-0Premier League
06/01/2020Arsenal vs. Leeds1-0FA Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max.
  • Arsenal suma 12 puntos en el torneo.
  • Leeds suma 9 puntos en el torneo.
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