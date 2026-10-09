Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Leeds visita a Arsenal este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium por la sexta jornada de la Premier League.
Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Leeds tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 05:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
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- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Arsenal perdió 0-3 como visitante ante Brighton en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Sunderland.
En su último compromiso, Leeds empató 0-0 como local ante Crystal Palace. El conjunto marcha 5° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Newcastle.
El historial entre Arsenal y Leeds
Arsenal y Leeds se enfrentaron 113 veces en los últimos años: 49 triunfos de Arsenal, 38 de Leeds y 26 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|Leeds vs. Arsenal
|0-4
|Premier League
|23/08/2025
|Arsenal vs. Leeds
|5-0
|Premier League
|01/04/2023
|Arsenal vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|16/10/2022
|Leeds vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|08/05/2022
|Arsenal vs. Leeds
|2-1
|Premier League
|18/12/2021
|Leeds vs. Arsenal
|1-4
|Premier League
|26/10/2021
|Arsenal vs. Leeds
|2-0
|League Cup
|14/02/2021
|Arsenal vs. Leeds
|4-2
|Premier League
|22/11/2020
|Leeds vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|06/01/2020
|Arsenal vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Arsenal suma 12 puntos en el torneo.
- Leeds suma 9 puntos en el torneo.