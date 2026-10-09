Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds visita a Arsenal este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium por la sexta jornada de la Premier League.

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Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Leeds tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México: 05:30 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Arsenal perdió 0-3 como visitante ante Brighton en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Sunderland.

En su último compromiso, Leeds empató 0-0 como local ante Crystal Palace. El conjunto marcha 5° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Newcastle.

El historial entre Arsenal y Leeds

Arsenal y Leeds se enfrentaron 113 veces en los últimos años: 49 triunfos de Arsenal, 38 de Leeds y 26 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 Leeds vs. Arsenal 0-4 Premier League 23/08/2025 Arsenal vs. Leeds 5-0 Premier League 01/04/2023 Arsenal vs. Leeds 4-1 Premier League 16/10/2022 Leeds vs. Arsenal 0-1 Premier League 08/05/2022 Arsenal vs. Leeds 2-1 Premier League 18/12/2021 Leeds vs. Arsenal 1-4 Premier League 26/10/2021 Arsenal vs. Leeds 2-0 League Cup 14/02/2021 Arsenal vs. Leeds 4-2 Premier League 22/11/2020 Leeds vs. Arsenal 0-0 Premier League 06/01/2020 Arsenal vs. Leeds 1-0 FA Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis