Así quedó el cuadro de la Copa Africana de Naciones con los cruces de octavos de final confirmados

Este miércoles 31 de diciembre la acción alrededor del mundo la acción del futbol no se detuvo pese a ser el último día del año. Por el contrario, se definieron varias cuestiones importantes en la Copa Africana de Naciones, ya que quedó confirmado el cuadro de los octavos de final con encuentros verdaderamente apasionantes, sorpresas y grandes candidatos a quedarse con el certamen continental.

Tras la última jornada de la fase de grupos, se definieron quienes son los 16 encargados de darle vida a los octavos de final de la competencia. Entre los más destacados aparecen Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Egipto, Nigeria, Senegal y Camerún. Por otro lado, Sudáfrica, Tanzania, la República Democrática del Congo, Mozambique, Burkina Faso, Benín, Sudán, Mali y Túnez buscarán ser las grandes sorpresas y amargar las ilusiones de los grandes.

Los partidos comenzarán el próximo 3 de enero y se extenderán hasta el día 6. Los encargados de abrir la acción serán Senegal vs. Sudán y Mali vs. Túnez. Marruecos vs. Tanzania y Sudáfrica vs. Camerún jugarán el domingo 4, mientras que para el lunes 5 y martes 6 quedarán los cruces de Egipto vs. Benín, Nigeria vs. Mozambique, Argelia vs. RD Congo y Costa de Marfil vs. Burkina Faso.

Cuadro definido de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones

Los octavos de final de la Copa Africana de Naciones prometen ser emocionantes. (X)

