Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 6 de la Premier League

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa es local ante Brentford este sábado 10 de octubre en el Villa Park por la sexta jornada de la Premier League.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One

FOX One Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

La actualidad de ambos equipos

Aston Villa viene de ganar 3-2 como visitante ante Tottenham. El equipo ocupa el puesto 16 con 4 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Nottingham Forest.

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Brentford ganó 3-0 como local ante Chelsea en la fecha anterior. Brentford está 4° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Bournemouth.

El historial entre Aston Villa y Brentford

Aston Villa y Brentford se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 9 triunfos de Aston Villa, 7 de Brentford y 9 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 Aston Villa vs. Brentford 0-1 Premier League 16/09/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-1 League Cup 23/08/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-0 Premier League 08/03/2025 Brentford vs. Aston Villa 0-1 Premier League 04/12/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-1 Premier League 06/04/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League 17/12/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-2 Premier League 30/07/2023 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League Summer Series 22/04/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-1 Premier League 23/10/2022 Aston Villa vs. Brentford 4-0 Premier League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Aston Villa suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Brentford suma 9 puntos en el torneo.