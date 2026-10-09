Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 6 de la Premier League

Aston Villa es local ante Brentford este sábado 10 de octubre en el Villa Park por la sexta jornada de la Premier League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Aston Villa viene de ganar 3-2 como visitante ante Tottenham. El equipo ocupa el puesto 16 con 4 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Nottingham Forest.
Brentford ganó 3-0 como local ante Chelsea en la fecha anterior. Brentford está 4° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Bournemouth.
El historial entre Aston Villa y Brentford
Aston Villa y Brentford se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 9 triunfos de Aston Villa, 7 de Brentford y 9 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Aston Villa vs. Brentford
|0-1
|Premier League
|16/09/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|League Cup
|23/08/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-0
|Premier League
|08/03/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|0-1
|Premier League
|04/12/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League
|17/12/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|30/07/2023
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League Summer Series
|22/04/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|Premier League
|23/10/2022
|Aston Villa vs. Brentford
|4-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Aston Villa suma 4 puntos en el torneo.
- Brentford suma 9 puntos en el torneo.