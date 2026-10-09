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Premier League

Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 6 de la Premier League

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Brentford, Premier League
Aston Villa vs. Brentford, Premier League

Aston Villa es local ante Brentford este sábado 10 de octubre en el Villa Park por la sexta jornada de la Premier League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México: 08:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Costa Rica: FOX Costa Rica
  • Guatemala: FOX Guatemala
  • Panamá: FOX Panama
  • El Salvador: FOX El Salvador
  • Honduras: FOX Honduras
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

La actualidad de ambos equipos

Aston Villa viene de ganar 3-2 como visitante ante Tottenham. El equipo ocupa el puesto 16 con 4 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Nottingham Forest.

Brentford ganó 3-0 como local ante Chelsea en la fecha anterior. Brentford está 4° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Bournemouth.

El historial entre Aston Villa y Brentford

Aston Villa y Brentford se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 9 triunfos de Aston Villa, 7 de Brentford y 9 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2026Aston Villa vs. Brentford0-1Premier League
16/09/2025Brentford vs. Aston Villa1-1League Cup
23/08/2025Brentford vs. Aston Villa1-0Premier League
08/03/2025Brentford vs. Aston Villa0-1Premier League
04/12/2024Aston Villa vs. Brentford3-1Premier League
06/04/2024Aston Villa vs. Brentford3-3Premier League
17/12/2023Brentford vs. Aston Villa1-2Premier League
30/07/2023Aston Villa vs. Brentford3-3Premier League Summer Series
22/04/2023Brentford vs. Aston Villa1-1Premier League
23/10/2022Aston Villa vs. Brentford4-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs
  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Aston Villa suma 4 puntos en el torneo.
  • Brentford suma 9 puntos en el torneo.
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