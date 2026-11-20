Athletic Bilbao recibe a Espanyol este viernes 20 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.
Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Espanyol tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Athletic Bilbao empató 1-1 como visitante ante Osasuna en la fecha anterior. Athletic Bilbao está 7° en la tabla con 16 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Real Sociedad.
En su último compromiso, Espanyol empató 0-0 como local ante Deportivo La Coruña. El conjunto marcha 13° con 12 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Villarreal.
El historial entre Athletic Bilbao y Espanyol
Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentaron 65 veces en los últimos años: 19 triunfos de Athletic Bilbao, 25 de Espanyol y 22 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/05/2026
|Espanyol vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
|22/12/2025
|Athletic Bilbao vs. Espanyol
|1-2
|Primera División
|16/02/2025
|Espanyol vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|19/10/2024
|Athletic Bilbao vs. Espanyol
|4-1
|Primera División
|08/04/2023
|Espanyol vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|18/01/2023
|Athletic Bilbao vs. Espanyol
|1-0
|Copa del Rey
|04/09/2022
|Athletic Bilbao vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|07/02/2022
|Athletic Bilbao vs. Espanyol
|2-1
|Primera División
|26/10/2021
|Espanyol vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|25/01/2020
|Espanyol vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Win Play
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 07:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 09:15 hs
- Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 09:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 14:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Athletic Bilbao suma 16 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 12 puntos en el torneo.