Este 2025 ha sido un año importante para algunos jóvenes mexicanos. Por ejemplo, en el Mundial Sub-20, futbolistas como Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel, entre otros, le mostraron al Planeta sus condiciones y su potencial a futuro.

Obed Vargas es uno de los jóvenes con mayor proyección de la Selección Mexicana y se espera que dispute varios Mundiales con el Tri. El futbolista del Seattle Sounders tuvo un gran año, al punto de que un ranking internacional lo consideró en un top10 de los mejores sub-20 del mundo.

El ranking fue realizado por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol) y, a través de una puntuación propia, eligió a los 10 mejores jugadores sub-20 durante 2025. Obed Vargas ocupa precisamente el décimo lugar.

Los otros jugadores del ranking

El mejor sub20 de 2025 según IFFHS fue Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y uno de los futbolistas más destacados en la actualidad. Luego el podio lo completan Désiré Doué, campeón de la Champions League con PSG, y Estevao, jugador del Chelsea.

Arda Güler, Pau Cubarsí, Kenan Yildiz, Warren Zaire-Emery, Franco Mastantuono y Rodrigo Mora son los otros futbolistas que completan el top10 de mejores sub20. Más allá de que son jóvenes, todos ellos ya han demostrado grandes cosas al mundo y Obed Vargas se encuentra en esta lista.

Además de alcanzar los cuartos de final del Mundial Sub-20 con México, Obed Vargas transitó su quinta temporada de la MLS con Seattle Sounders. El mexicano disputó 41 partidos en total con el conjunto norteamericano, en los que convirtió 6 goles y dio 2 asistencias.

En síntesis