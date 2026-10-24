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Coventry vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Fulham, Premier League
Coventry vs. Fulham, Premier League

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Coventry viene de perder 1-3 como visitante ante Tottenham. El equipo ocupa el puesto 18 con 6 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Newcastle.

+ Seguinos en

Fulham ganó 1-0 como local ante Hull en la fecha anterior. Fulham está 19° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Ipswich Town.

El historial entre Coventry y Fulham

Coventry y Fulham se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Coventry, 1 de Fulham y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/04/2022Fulham vs. Coventry1-3Championship
02/10/2021Coventry vs. Fulham4-1Championship
06/04/1968Fulham vs. Coventry1-1Premier League
11/11/1967Coventry vs. Fulham0-3Premier League

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 05:30 hs
  • Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
  • Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

En síntesis

  • Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, Peacock y NBCSN.
  • Coventry suma 6 puntos en el torneo.
  • Fulham suma 5 puntos en el torneo.
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