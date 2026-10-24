Coventry vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Coventry viene de perder 1-3 como visitante ante Tottenham. El equipo ocupa el puesto 18 con 6 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Newcastle.
Fulham ganó 1-0 como local ante Hull en la fecha anterior. Fulham está 19° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Ipswich Town.
El historial entre Coventry y Fulham
Coventry y Fulham se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Coventry, 1 de Fulham y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/04/2022
|Fulham vs. Coventry
|1-3
|Championship
|02/10/2021
|Coventry vs. Fulham
|4-1
|Championship
|06/04/1968
|Fulham vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|11/11/1967
|Coventry vs. Fulham
|0-3
|Premier League
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 05:30 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs
En síntesis
- Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Fubo, Peacock y NBCSN.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.
- Fulham suma 5 puntos en el torneo.