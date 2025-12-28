Durante años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial. Sus enfrentamientos marcaron una época y millones de fanáticos soñaron con verlos compartir equipo alguna vez. Lo que hasta ahora parecía imposible podría convertirse en realidad: según reportes de Mundo Deportivo, Cristiano se habría ofrecido para unirse a Messi en el Inter de Miami.

El portugués, de 40 años, busca cumplir un deseo personal que lleva tiempo pendiente: experimentar la sensación de jugar junto al argentino antes de poner fin a su carrera. La histórica competencia entre ambos siempre lo mantuvo apartado de esta posibilidad, pero ahora parece dispuesto a dejarla atrás por completo.

Uno de los motivos que impulsan su decisión es la insatisfacción con su etapa en Arabia Saudí. Cristiano se siente limitado en un entorno donde otros espectáculos, como las famosas carreras de camellos, captan más atención mediática que sus propios goles con el Al-Nassr, algo que afecta su motivación y prestigio.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos en la gala del Balón de Oro 2014 (Getty Images)

Además, su cuidado personal y salud han sido determinantes. Un especialista en dermatología le recomendó evitar la exposición prolongada al sol de Arabia, más agresivo para su piel sensible, y sugirió que un clima más templado y húmedo, como el de Miami, sería mucho más adecuado para mantener su apariencia y bienestar.

El ambiente de la ciudad también juega un papel clave. Miami es un epicentro de vida saludable y fitness, perfecto para que Cristiano mantenga su forma física y continúe exhibiendo su famoso físico tonificado. Además, el entorno le permite aumentar su presencia mediática y conectar con sus seguidores en un escenario más atractivo que Arabia.

Finalmente, la ciudad le abre oportunidades más allá del fútbol. Cristiano busca consolidar su futuro en la industria del entretenimiento y Miami es un puente directo hacia Hollywood. Incluso hay rumores sobre posibles participaciones en proyectos cinematográficos de gran escala, aprovechando su imagen atlética y su fama.

¿Podrán jugar juntos?

Esa es la pregunta que muchos se hacen, aunque ambos son figuras mundiales que brillan incluso en el tramo final de sus carreras, siempre han sido rivales y no existe una relación cercana entre ellos. Los egos podrían terminar complicando al equipo.

