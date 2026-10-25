Crystal Palace vs. Newcastle: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la Premier League

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos llega entonado y eso puede abrir un partido parejo en Londres. Ambos necesitan cortar una racha floja para no quedar más relegados en la tabla.
Son dos equipos que todavía están lejos de pelear arriba y necesitan sumar para no alejarse del promedio alto de la tabla. Un triunfo acá vale doble porque corta la inercia negativa que traen.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace llega golpeado después de la paliza que sufrió como visitante ante el Brighton, un 0-5 que dejó dudas. Antes de eso había mostrado una cara distinta con el 3-1 a Nottingham Forest, aunque el empate sin goles frente al Leeds también está en la memoria reciente. Hoy está 16° con 7 puntos en 7 fechas, en una zona de la tabla que no quiere pisar de nuevo.
El Newcastle tampoco viene bien. Cayó de local 0-1 ante el Aston Villa y antes había sufrido una goleada en contra, 1-4 con Coventry de visitante. El único alivio fue el 2-1 a Hull, ya hace varias semanas. Está 14° con 8 unidades, apenas por encima de su rival de turno, y necesita reaccionar antes de que la distancia con la parte alta se haga más grande.
El historial entre Crystal Palace y Newcastle
El historial entre ambos es amplio, con 42 duelos previos, y marca una clara ventaja para el Newcastle, que ganó 21 veces por 11 del Crystal Palace, con 11 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 56 a favor contra 34 en contra.
En los enfrentamientos más recientes hubo de todo, incluido un contundente 5-0 en 2025 y varios empates sin goles. El antecedente más cercano fue en abril pasado, cuando el Crystal Palace se impuso 2-1 como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Crystal Palace vs. Newcastle
|2-1
|Premier League
|04/01/2026
|Newcastle vs. Crystal Palace
|2-0
|Premier League
|16/04/2025
|Newcastle vs. Crystal Palace
|5-0
|Premier League
|30/11/2024
|Crystal Palace vs. Newcastle
|1-1
|Premier League
|24/04/2024
|Crystal Palace vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|21/10/2023
|Newcastle vs. Crystal Palace
|4-0
|Premier League
|21/01/2023
|Crystal Palace vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
|09/11/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|0-0
|League Cup
|03/09/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|0-0
|Premier League
|20/04/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 8 puntos en el torneo.