Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27: TV y streaming online

El FC Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de La Liga 2026-27. Conoce qué canales transmitirán el partido en vivo y cómo verlo online.

Barcelona y Real Madrid se ven las caras este domingo 25 de octubre en el choque estelar correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga. El cotejo tendrá como escenario la cancha del Spotify Camp Nou y las acciones comenzarán en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

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Esta edición de El Clásico aterriza en un punto neurálgico del primer semestre de la temporada, donde asegurar las tres unidades puede marcar un antes y un después en la carrera por el título de liga. El conjunto blaugrana pretende hacer valer el peso de su localía ante su afición, mientras que la escuadra merengue saltará con la consigna de dar un golpe sobre la mesa en territorio hostil para acortar distancias en la clasificación.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Real Madrid de este domingo 25 de octubre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la televisión de paga, así como en plataforma de streaming por sky+ e izzi.

México: Sky Sports, sky+ e izzi.

Sky Sports, sky+ e izzi. Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, Dsports y DGO

ESPN, Disney+ Premium, Dsports y DGO Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes y ABC

ESPN+, ESPN Deportes y ABC España: DAZN y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

En lo que respecta al anfitrión, el Barcelona se presenta afianzado en la cima de la tabla general con marcha perfecta de nueve victorias para cosechar 27 unidades en LaLiga. No obstante, los dirigidos por el cuadro culé deberán sacudirse el descalabro sufrido entre semana ante el PSG en la Champions League, tropiezo que dejó al descubierto ciertos desajustes defensivos en un plantel que venía dominando con autoridad sus compromisos previos.

Por su parte, el Real Madrid buscará recortar la brecha frente al liderato, ubicándose actualmente en tercera posición con 21 puntos cosechados en nueve presentaciones. La escuadra blanca aterriza con el envión anímico de dos triunfos contundentes por idéntico 4-1 frente al RB Leipzig en el plano europeo y ante el Sevilla a nivel doméstico, apostando a que esa inercia positiva compense las notables ausencias por lesión y enfermedad de figuras como Thibaut Courtois y Vinícius Júnior.

En síntesis

Barcelona recibe al Real Madrid el 25 de octubre a las 14:00 horas.

recibe al Real Madrid el 25 de octubre a las 14:00 horas. El partido se transmitirá en México por Sky Sports, sky+ e izzi.

se transmitirá en México por Sky Sports, sky+ e izzi. Barcelona lidera con 27 puntos; Real Madrid es tercero con 21 unidades.