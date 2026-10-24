Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Tottenham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Hay derbis que no necesitan presentación y este es uno de ellos: Chelsea llega entonado y Tottenham necesita una reacción urgente para no seguir hundiéndose en la tabla.

Publicidad

Para los locales es una chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Para los visitantes, en cambio, el partido pesa mucho más: una nueva derrota lo complica en serio.

La actualidad de ambos equipos

El Chelsea atraviesa un buen tramo del campeonato. Viene de ganarle 2-0 a Everton como visitante y antes había goleado 5-1 a Bournemouth en su cancha, aunque en el medio sufrió una caída dura por 0-3 ante Brentford. Está cuarto con 13 puntos en siete fechas, números que lo meten de lleno en la discusión por los primeros lugares.

Tottenham llega en una situación bien distinta. Ganó su último partido 3-1 ante Coventry de local, pero antes había empatado 1-1 con Manchester United y perdido 2-3 frente a Aston Villa también como local. Con apenas 6 puntos en siete presentaciones, está 17° y necesita sumar de manera urgente para despegarse de la zona baja.

Publicidad

El historial entre Chelsea y Tottenham

El historial entre ambos tiene 165 capítulos, y ahí el Chelsea saca ventaja clara: 76 triunfos contra 51 de Tottenham, con 39 empates en el medio. También en los goles manda el conjunto de Stamford Bridge, 257 contra 222.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja. El último antecedente terminó 1-2 a favor de Tottenham, pero en el partido anterior se había impuesto Chelsea por 2-1. De los últimos diez duelos, ninguno de los dos logró sacar una ventaja marcada.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2026 Chelsea vs. Tottenham 1-2 Sydney Super Cup 19/05/2026 Chelsea vs. Tottenham 2-1 Premier League 01/11/2025 Tottenham vs. Chelsea 0-1 Premier League 03/04/2025 Chelsea vs. Tottenham 1-0 Premier League 08/12/2024 Tottenham vs. Chelsea 3-4 Premier League 02/05/2024 Chelsea vs. Tottenham 2-0 Premier League 06/11/2023 Tottenham vs. Chelsea 1-4 Premier League 26/02/2023 Tottenham vs. Chelsea 2-0 Premier League 14/08/2022 Chelsea vs. Tottenham 2-2 Premier League 23/01/2022 Chelsea vs. Tottenham 2-0 Premier League

Publicidad

Horario del partido

México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo

Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 05:30 hs

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs

Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

En síntesis