Dónde ver el Liverpool vs Chelsea

Conoce todos los detalles de transmisión para el partido de hoy de la EFL Cup entre Liverpool y Chelsea.

Liverpool y Chelsea se enfrentan este miércoles 28 de octubre por el partido correspondiente a la Cuarta Ronda de la EFL Cup. El encuentro se lleva a cabo en el estadio de Anfield y comienza a partir de las 14:00 horas del centro de la Ciudad de México.

Publicidad

Este partido se disputa por el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El duelo representa una fuerte rivalidad copera, ya que ambos clubes se han enfrentado recientemente en las finales de este mismo torneo en 2022 y 2024, ambas definidas a favor de los ‘Reds’ tras tiempos extra y penales.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Liverpool y Chelsea de este miércoles 28 de octubre por la EFL Cup se puede ver en México a través de la señal de ESPN en TV de paga y por Disney+ como plataforma de streaming.

México: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo Network

Paramount+ y CBS Sports Golazo Network España: DAZN

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Liverpool llega con el impulso de jugar en casa y defender su estatus como el máximo ganador histórico de esta competición. El equipo buscará imponer sus condiciones en Anfield y dar un paso firme hacia un nuevo título doméstico.

Por su parte, el Chelsea visita Merseyside buscando revancha tras los recientes tropiezos en Wembley ante este mismo rival. El conjunto londinense necesita el triunfo como visitante para eliminar a uno de los favoritos y fortalecer sus aspiraciones de levantar el primer trofeo de la temporada inglesa.

En síntesis

28 de octubre a las 14:00 juegan Liverpool y Chelsea en Anfield.

juegan Liverpool y Chelsea en Anfield. Pase a cuartos de final de la EFL Cup está en disputa.

de la EFL Cup está en disputa. ESPN y Disney+ transmiten el partido en México, Centro y Sudamérica.