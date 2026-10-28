¿Juega Cole Palmer? Las alineaciones de Liverpool vs. Chelsea por la EFL Cup 2026-27

Liverpool y Chelsea se miden este miércoles por la cuarta jornada de la EFL Cup en busca de clasificar a la próxima instancia.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la emoción de la cuarta ronda de la Carabao Cup con un choque de titanes en Inglaterra. Liverpool recibe en el mítico Anfield al Chelsea a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México) en busca del pase a los cuartos de final del certamen.

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El conjunto local llega en un gran momento anímico y deportivo tras hilvanar cuatro triunfos consecutivos, incluyendo un reciente 2-0 frente a Brighton en el certamen liguero. Los dirigidos por Andoni Iraola intentarán mantener su paso arrollador ante su público, apostando por una combinación de piezas experimentadas y jóvenes promesas para resolver la eliminatoria en casa.

Por su parte, el equipo visitante arriba al compromiso en medio de una campaña de altibajos y con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa en territorio hostil. Respecto a la presencia de Cole Palmer, la figura de los londinenses no estará disponible para este choque trascendental debido a que debe cumplir con una fecha de suspensión por haber sido expulsado en el clásico previo de Premier League.

La alineación de Liverpool

Giorgi Mamardashvili

Ronald Araujo

Jérémy Jacquet

Joe Gomez

Milos Kerkez

Alexis Mac Allister

Trey Nyoni

Cody Gakpo

James McConnell

Rio Ngumoha

Lewis Koumas

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La alineación de Chelsea

Mike Penders

Josh Acheampong

Wesley Fofana

Levi Colwill

Jorrel Hato

Jordan Henderson

Moisés Caicedo

Roméo Lavia

Estêvão Willian

Danny Welbeck

Pedro Neto

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