¿Juega Cole Palmer? Las alineaciones de Liverpool vs. Chelsea por la EFL Cup 2026-27

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la emoción de la cuarta ronda de la Carabao Cup con un choque de titanes en Inglaterra. Liverpool recibe en el mítico Anfield al Chelsea a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México) en busca del pase a los cuartos de final del certamen.
El conjunto local llega en un gran momento anímico y deportivo tras hilvanar cuatro triunfos consecutivos, incluyendo un reciente 2-0 frente a Brighton en el certamen liguero. Los dirigidos por Andoni Iraola intentarán mantener su paso arrollador ante su público, apostando por una combinación de piezas experimentadas y jóvenes promesas para resolver la eliminatoria en casa.
Por su parte, el equipo visitante arriba al compromiso en medio de una campaña de altibajos y con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa en territorio hostil. Respecto a la presencia de Cole Palmer, la figura de los londinenses no estará disponible para este choque trascendental debido a que debe cumplir con una fecha de suspensión por haber sido expulsado en el clásico previo de Premier League.
La alineación de Liverpool
- Giorgi Mamardashvili
- Ronald Araujo
- Jérémy Jacquet
- Joe Gomez
- Milos Kerkez
- Alexis Mac Allister
- Trey Nyoni
- Cody Gakpo
- James McConnell
- Rio Ngumoha
- Lewis Koumas
La alineación de Chelsea
- Mike Penders
- Josh Acheampong
- Wesley Fofana
- Levi Colwill
- Jorrel Hato
- Jordan Henderson
- Moisés Caicedo
- Roméo Lavia
- Estêvão Willian
- Danny Welbeck
- Pedro Neto
En sintesis
- Liverpool recibe al Chelsea este miércoles 28 de octubre a las 14:00 horas.
- Cole Palmer no jugará con el Chelsea en Anfield por cumplir una fecha de suspensión.
- Andoni Iraola dirige al Liverpool, que llega tras hilvanar cuatro triunfos consecutivos en partidos recientes.