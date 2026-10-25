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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Brentford, Premier League
Hull vs. Brentford, Premier League

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Hull y Brentford llegan golpeados, los dos cayeron en su última salida y necesitan cortar la racha antes de que la tabla empiece a pesar.

Apenas los separan dos puntos y una posición, así que el que gane se mete de lleno en la pelea por la mitad de la tabla hacia arriba.

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La actualidad de ambos equipos

Hull no logra encontrar continuidad: después de perder 0-1 como visitante ante Fulham, llega de un empate 2-2 en casa frente a Everton y una derrota 1-2 contra Newcastle. Con 9 puntos en 7 fechas, el equipo está 11° y necesita sumar para no quedar enganchado con la parte baja.

Brentford es el favorito para este domingo, pero no llega de la mejor manera: cayó 1-2 de local ante Liverpool, luego de empatar 2-2 como visitante contra Aston Villa. Antes de eso había goleado 3-0 a Chelsea, así que el funcionamiento está, aunque irregular. Con 10 unidades y el 7° puesto, buscará recuperar esa versión que lo tuvo cerca de los puestos de arriba.

El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates. En goles también hay paridad, 27 contra 25 a favor de Hull. Los duelos más recientes, todos de hace varias temporadas, mostraron de todo, desde goleadas como el 1-5 de Brentford hasta triunfos ajustados de Hull.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2020Hull vs. Brentford1-5Championship
17/08/2019Brentford vs. Hull1-1Championship
23/02/2019Brentford vs. Hull5-1Championship
15/12/2018Hull vs. Brentford2-0Championship
06/05/2018Brentford vs. Hull1-1Championship
09/12/2017Hull vs. Brentford3-2Championship
26/04/2016Hull vs. Brentford2-0Championship
03/11/2015Brentford vs. Hull0-2Championship
24/08/2010Brentford vs. Hull2-1League Cup
07/05/2005Brentford vs. Hull2-1League One

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX, FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

En síntesis

  • Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
  • Hull suma 9 puntos en el torneo.
  • Brentford suma 10 puntos en el torneo.
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