Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Hull y Brentford llegan golpeados, los dos cayeron en su última salida y necesitan cortar la racha antes de que la tabla empiece a pesar.

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Apenas los separan dos puntos y una posición, así que el que gane se mete de lleno en la pelea por la mitad de la tabla hacia arriba.

La actualidad de ambos equipos

Hull no logra encontrar continuidad: después de perder 0-1 como visitante ante Fulham, llega de un empate 2-2 en casa frente a Everton y una derrota 1-2 contra Newcastle. Con 9 puntos en 7 fechas, el equipo está 11° y necesita sumar para no quedar enganchado con la parte baja.

Brentford es el favorito para este domingo, pero no llega de la mejor manera: cayó 1-2 de local ante Liverpool, luego de empatar 2-2 como visitante contra Aston Villa. Antes de eso había goleado 3-0 a Chelsea, así que el funcionamiento está, aunque irregular. Con 10 unidades y el 7° puesto, buscará recuperar esa versión que lo tuvo cerca de los puestos de arriba.

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El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates. En goles también hay paridad, 27 contra 25 a favor de Hull. Los duelos más recientes, todos de hace varias temporadas, mostraron de todo, desde goleadas como el 1-5 de Brentford hasta triunfos ajustados de Hull.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2020 Hull vs. Brentford 1-5 Championship 17/08/2019 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 23/02/2019 Brentford vs. Hull 5-1 Championship 15/12/2018 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 06/05/2018 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 09/12/2017 Hull vs. Brentford 3-2 Championship 26/04/2016 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 03/11/2015 Brentford vs. Hull 0-2 Championship 24/08/2010 Brentford vs. Hull 2-1 League Cup 07/05/2005 Brentford vs. Hull 2-1 League One

Horario del partido

México: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

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En síntesis