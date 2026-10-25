Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Hull y Brentford llegan golpeados, los dos cayeron en su última salida y necesitan cortar la racha antes de que la tabla empiece a pesar.
Apenas los separan dos puntos y una posición, así que el que gane se mete de lleno en la pelea por la mitad de la tabla hacia arriba.
La actualidad de ambos equipos
Hull no logra encontrar continuidad: después de perder 0-1 como visitante ante Fulham, llega de un empate 2-2 en casa frente a Everton y una derrota 1-2 contra Newcastle. Con 9 puntos en 7 fechas, el equipo está 11° y necesita sumar para no quedar enganchado con la parte baja.
Brentford es el favorito para este domingo, pero no llega de la mejor manera: cayó 1-2 de local ante Liverpool, luego de empatar 2-2 como visitante contra Aston Villa. Antes de eso había goleado 3-0 a Chelsea, así que el funcionamiento está, aunque irregular. Con 10 unidades y el 7° puesto, buscará recuperar esa versión que lo tuvo cerca de los puestos de arriba.
El historial entre Hull y Brentford
El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates. En goles también hay paridad, 27 contra 25 a favor de Hull. Los duelos más recientes, todos de hace varias temporadas, mostraron de todo, desde goleadas como el 1-5 de Brentford hasta triunfos ajustados de Hull.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2020
|Hull vs. Brentford
|1-5
|Championship
|17/08/2019
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|23/02/2019
|Brentford vs. Hull
|5-1
|Championship
|15/12/2018
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|06/05/2018
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|09/12/2017
|Hull vs. Brentford
|3-2
|Championship
|26/04/2016
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|03/11/2015
|Brentford vs. Hull
|0-2
|Championship
|24/08/2010
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League Cup
|07/05/2005
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League One
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs
En síntesis
- Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Hull suma 9 puntos en el torneo.
- Brentford suma 10 puntos en el torneo.