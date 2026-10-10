Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre, Hull recibe a un Everton que llega con la etiqueta de favorito y la necesidad de no perderle pisada a la zona alta.

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Son apenas seis puntos los que separan a ambos en la tabla, así que un triunfo puede valer para meterse en la pelea por puestos europeos o, en el caso local, para alejarse del fondo.

Horario del partido

México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max

Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max Guatemala: Max

Max Panamá: Max

Max El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max

Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max

Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Hull llega con un andar irregular: viene de caer 1-2 de visitante ante Newcastle después de dos empates seguidos, uno como local sin goles frente a Aston Villa y otro 2-2 en cancha de Chelsea. Con 8 puntos en cinco fechas y el décimo puesto, el equipo necesita volver a ganar en su cancha para no quedar mezclado en la mitad baja de la tabla.

Enfrente, el Everton acumula 9 unidades y marcha octavo, en una zona más tranquila aunque sin terminar de despegar. Ganó su último partido en casa 1-0 ante Ipswich Town, pero antes había sumado dos empates consecutivos, 0-0 frente a Tottenham y 2-2 contra Manchester United. Llega con la chance de encadenar dos triunfos seguidos por primera vez en el torneo.

El historial entre Hull y Everton

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Everton: de los 12 enfrentamientos, ganó 7, Hull se quedó con 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo refleja, con 29 tantos a favor del Everton contra 14 de Hull.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/01/2022 Hull vs. Everton 2-3 FA Cup 18/03/2017 Everton vs. Hull 4-0 Premier League 30/12/2016 Hull vs. Everton 2-2 Premier League 01/01/2015 Hull vs. Everton 2-0 Premier League 03/12/2014 Everton vs. Hull 1-1 Premier League 11/05/2014 Hull vs. Everton 0-2 Premier League 19/10/2013 Everton vs. Hull 2-1 Premier League 07/03/2010 Everton vs. Hull 5-1 Premier League 25/11/2009 Hull vs. Everton 3-2 Premier League 23/09/2009 Hull vs. Everton 0-4 League Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis