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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Everton, Premier League
Hull vs. Everton, Premier League

El domingo 11 de octubre, Hull recibe a un Everton que llega con la etiqueta de favorito y la necesidad de no perderle pisada a la zona alta.

Son apenas seis puntos los que separan a ambos en la tabla, así que un triunfo puede valer para meterse en la pelea por puestos europeos o, en el caso local, para alejarse del fondo.

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Horario del partido

  • México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

La actualidad de ambos equipos

Hull llega con un andar irregular: viene de caer 1-2 de visitante ante Newcastle después de dos empates seguidos, uno como local sin goles frente a Aston Villa y otro 2-2 en cancha de Chelsea. Con 8 puntos en cinco fechas y el décimo puesto, el equipo necesita volver a ganar en su cancha para no quedar mezclado en la mitad baja de la tabla.

Enfrente, el Everton acumula 9 unidades y marcha octavo, en una zona más tranquila aunque sin terminar de despegar. Ganó su último partido en casa 1-0 ante Ipswich Town, pero antes había sumado dos empates consecutivos, 0-0 frente a Tottenham y 2-2 contra Manchester United. Llega con la chance de encadenar dos triunfos seguidos por primera vez en el torneo.

El historial entre Hull y Everton

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Everton: de los 12 enfrentamientos, ganó 7, Hull se quedó con 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo refleja, con 29 tantos a favor del Everton contra 14 de Hull.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/01/2022Hull vs. Everton2-3FA Cup
18/03/2017Everton vs. Hull4-0Premier League
30/12/2016Hull vs. Everton2-2Premier League
01/01/2015Hull vs. Everton2-0Premier League
03/12/2014Everton vs. Hull1-1Premier League
11/05/2014Hull vs. Everton0-2Premier League
19/10/2013Everton vs. Hull2-1Premier League
07/03/2010Everton vs. Hull5-1Premier League
25/11/2009Hull vs. Everton3-2Premier League
23/09/2009Hull vs. Everton0-4League Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Hull suma 8 puntos en el torneo.
  • Everton suma 9 puntos en el torneo.
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