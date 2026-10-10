Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El domingo 11 de octubre, Hull recibe a un Everton que llega con la etiqueta de favorito y la necesidad de no perderle pisada a la zona alta.
Son apenas seis puntos los que separan a ambos en la tabla, así que un triunfo puede valer para meterse en la pelea por puestos europeos o, en el caso local, para alejarse del fondo.
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Hull llega con un andar irregular: viene de caer 1-2 de visitante ante Newcastle después de dos empates seguidos, uno como local sin goles frente a Aston Villa y otro 2-2 en cancha de Chelsea. Con 8 puntos en cinco fechas y el décimo puesto, el equipo necesita volver a ganar en su cancha para no quedar mezclado en la mitad baja de la tabla.
Enfrente, el Everton acumula 9 unidades y marcha octavo, en una zona más tranquila aunque sin terminar de despegar. Ganó su último partido en casa 1-0 ante Ipswich Town, pero antes había sumado dos empates consecutivos, 0-0 frente a Tottenham y 2-2 contra Manchester United. Llega con la chance de encadenar dos triunfos seguidos por primera vez en el torneo.
El historial entre Hull y Everton
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Everton: de los 12 enfrentamientos, ganó 7, Hull se quedó con 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo refleja, con 29 tantos a favor del Everton contra 14 de Hull.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2022
|Hull vs. Everton
|2-3
|FA Cup
|18/03/2017
|Everton vs. Hull
|4-0
|Premier League
|30/12/2016
|Hull vs. Everton
|2-2
|Premier League
|01/01/2015
|Hull vs. Everton
|2-0
|Premier League
|03/12/2014
|Everton vs. Hull
|1-1
|Premier League
|11/05/2014
|Hull vs. Everton
|0-2
|Premier League
|19/10/2013
|Everton vs. Hull
|2-1
|Premier League
|07/03/2010
|Everton vs. Hull
|5-1
|Premier League
|25/11/2009
|Hull vs. Everton
|3-2
|Premier League
|23/09/2009
|Hull vs. Everton
|0-4
|League Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Hull suma 8 puntos en el torneo.
- Everton suma 9 puntos en el torneo.