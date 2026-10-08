Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El viernes 9 de octubre, el Málaga necesita un resultado que lo saque del fondo de la tabla y el Espanyol llega con la chance de sacarle distancia a esa zona incómoda. Ninguno de los dos atraviesa un buen momento, y eso puede jugar a favor de cualquiera.

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Es la fecha 8 de LaLiga y el Málaga cierra la jornada como colista, con apenas 3 puntos en siete partidos. Para el Espanyol, que marcha 15°, ganar significa alejarse de los puestos de descenso antes de que la tabla se empiece a achicar.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Málaga llega golpeado tras tres derrotas consecutivas, la última de visitante ante Getafe, y antes había caído de local frente al Villarreal. El único punto que rescató en ese tramo fue un empate ante Celta jugando afuera. Con 3 unidades en 7 fechas, el equipo necesita con urgencia reaccionar porque la distancia con la permanencia empieza a agrandarse.

El Espanyol tampoco viene bien: perdió sus últimos dos partidos, de local ante Elche y de visitante ante Rayo Vallecano, después de una victoria ante Osasuna que parecía haber enderezado el rumbo. Con 7 puntos y la 15ª posición, el equipo catalán todavía tiene margen, pero una nueva caída lo metería de lleno en la pelea por abajo.

El historial entre Málaga y Espanyol

El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y una ventaja clara para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 del Málaga y 6 empates. En goles también manda el conjunto catalán, 56 contra 45. Los últimos cruces registrados confirman esa tendencia: el Espanyol se impuso en la mayoría de los encuentros recientes, incluyendo un 3-0 como local y otro como visitante frente al Málaga.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2021 Espanyol vs. Málaga 3-0 Segunda División 02/11/2020 Málaga vs. Espanyol 0-3 Segunda División 02/09/2020 Espanyol vs. Málaga 3-0 Club Friendlies 13/05/2018 Espanyol vs. Málaga 4-1 Primera División 08/01/2018 Málaga vs. Espanyol 0-1 Primera División 04/02/2017 Málaga vs. Espanyol 0-1 Primera División 26/08/2016 Espanyol vs. Málaga 2-2 Primera División 03/04/2016 Málaga vs. Espanyol 1-1 Primera División 21/11/2015 Espanyol vs. Málaga 2-0 Primera División 14/02/2015 Málaga vs. Espanyol 0-2 Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 06:00 hs

Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 08:15 hs

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 10:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis