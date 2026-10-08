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Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Espanyol, LaLiga
Malaga vs. Espanyol, LaLiga

El viernes 9 de octubre, el Málaga necesita un resultado que lo saque del fondo de la tabla y el Espanyol llega con la chance de sacarle distancia a esa zona incómoda. Ninguno de los dos atraviesa un buen momento, y eso puede jugar a favor de cualquiera.

Es la fecha 8 de LaLiga y el Málaga cierra la jornada como colista, con apenas 3 puntos en siete partidos. Para el Espanyol, que marcha 15°, ganar significa alejarse de los puestos de descenso antes de que la tabla se empiece a achicar.

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Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Málaga llega golpeado tras tres derrotas consecutivas, la última de visitante ante Getafe, y antes había caído de local frente al Villarreal. El único punto que rescató en ese tramo fue un empate ante Celta jugando afuera. Con 3 unidades en 7 fechas, el equipo necesita con urgencia reaccionar porque la distancia con la permanencia empieza a agrandarse.

El Espanyol tampoco viene bien: perdió sus últimos dos partidos, de local ante Elche y de visitante ante Rayo Vallecano, después de una victoria ante Osasuna que parecía haber enderezado el rumbo. Con 7 puntos y la 15ª posición, el equipo catalán todavía tiene margen, pero una nueva caída lo metería de lleno en la pelea por abajo.

El historial entre Málaga y Espanyol

El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y una ventaja clara para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 del Málaga y 6 empates. En goles también manda el conjunto catalán, 56 contra 45. Los últimos cruces registrados confirman esa tendencia: el Espanyol se impuso en la mayoría de los encuentros recientes, incluyendo un 3-0 como local y otro como visitante frente al Málaga.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/05/2021Espanyol vs. Málaga3-0Segunda División
02/11/2020Málaga vs. Espanyol0-3Segunda División
02/09/2020Espanyol vs. Málaga3-0Club Friendlies
13/05/2018Espanyol vs. Málaga4-1Primera División
08/01/2018Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
04/02/2017Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
26/08/2016Espanyol vs. Málaga2-2Primera División
03/04/2016Málaga vs. Espanyol1-1Primera División
21/11/2015Espanyol vs. Málaga2-0Primera División
14/02/2015Málaga vs. Espanyol0-2Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 06:00 hs
  • Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 08:15 hs
  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Málaga suma 3 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 7 puntos en el torneo.
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