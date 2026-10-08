Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El viernes 9 de octubre, el Málaga necesita un resultado que lo saque del fondo de la tabla y el Espanyol llega con la chance de sacarle distancia a esa zona incómoda. Ninguno de los dos atraviesa un buen momento, y eso puede jugar a favor de cualquiera.
Es la fecha 8 de LaLiga y el Málaga cierra la jornada como colista, con apenas 3 puntos en siete partidos. Para el Espanyol, que marcha 15°, ganar significa alejarse de los puestos de descenso antes de que la tabla se empiece a achicar.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
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- Chile: ESPN, Disney+ Premium
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La actualidad de ambos equipos
El Málaga llega golpeado tras tres derrotas consecutivas, la última de visitante ante Getafe, y antes había caído de local frente al Villarreal. El único punto que rescató en ese tramo fue un empate ante Celta jugando afuera. Con 3 unidades en 7 fechas, el equipo necesita con urgencia reaccionar porque la distancia con la permanencia empieza a agrandarse.
El Espanyol tampoco viene bien: perdió sus últimos dos partidos, de local ante Elche y de visitante ante Rayo Vallecano, después de una victoria ante Osasuna que parecía haber enderezado el rumbo. Con 7 puntos y la 15ª posición, el equipo catalán todavía tiene margen, pero una nueva caída lo metería de lleno en la pelea por abajo.
El historial entre Málaga y Espanyol
El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y una ventaja clara para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 del Málaga y 6 empates. En goles también manda el conjunto catalán, 56 contra 45. Los últimos cruces registrados confirman esa tendencia: el Espanyol se impuso en la mayoría de los encuentros recientes, incluyendo un 3-0 como local y otro como visitante frente al Málaga.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2021
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|02/11/2020
|Málaga vs. Espanyol
|0-3
|Segunda División
|02/09/2020
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Club Friendlies
|13/05/2018
|Espanyol vs. Málaga
|4-1
|Primera División
|08/01/2018
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|04/02/2017
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|26/08/2016
|Espanyol vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|03/04/2016
|Málaga vs. Espanyol
|1-1
|Primera División
|21/11/2015
|Espanyol vs. Málaga
|2-0
|Primera División
|14/02/2015
|Málaga vs. Espanyol
|0-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 06:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 08:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Málaga suma 3 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 7 puntos en el torneo.