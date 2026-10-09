Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Tottenham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre el Estadio Old Trafford recibe un partido que ninguno de los dos quiere perder: United necesita reencontrarse con el triunfo y Tottenham ya no tiene margen para seguir regalando puntos.
Con apenas cinco fechas jugadas la tabla todavía no dice mucho, pero las sensaciones sí. Es un cruce directo entre un equipo que arrancó la temporada tropezando y otro que está en el fondo de la Premier League.
Horario del partido
- México: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United llega golpeado en lo anímico, aunque no en lo matemático: marcha 12° con apenas 5 puntos en 5 partidos y viene de tres presentaciones sin ganar, incluyendo una derrota en casa frente al Manchester City y un empate como visitante ante Fulham. La versión local de este equipo todavía no logra afirmarse y necesita un triunfo que le cambie el humor antes de que la tabla empiece a pesar más.
El Tottenham atraviesa un arranque de liga para el olvido: es el último de los 20 equipos, con solo 2 puntos en 5 fechas. Viene de caer 3-2 de local ante Aston Villa y arrastra dos empates sin goles antes de eso, contra Everton y Nottingham Forest. La visita a Old Trafford llega en el peor momento posible para un equipo que no logra despegar ni de local ni de visitante.
El historial entre Manchester United y Tottenham
El historial entre ambos es extenso y favorece claramente al Manchester United: de 178 enfrentamientos ganó 91, Tottenham se quedó con 44 y hubo otros 44 empates, con una diferencia de goles también a favor del equipo de Old Trafford, 293 contra 224. En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa estuvo más pareja: hubo triunfos para cada lado, empates ajustados y hasta una goleada de Tottenham por 3-0 en 2024. El dato curioso es que en el último antecedente, en febrero, el United se impuso 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/02/2026
|Manchester United vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
|08/11/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|21/05/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|1-0
|UEFA Europa League
|16/02/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|1-0
|Premier League
|19/12/2024
|Tottenham vs. Manchester United
|4-3
|League Cup
|29/09/2024
|Manchester United vs. Tottenham
|0-3
|Premier League
|14/01/2024
|Manchester United vs. Tottenham
|2-2
|Premier League
|19/08/2023
|Tottenham vs. Manchester United
|2-0
|Premier League
|27/04/2023
|Tottenham vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|19/10/2022
|Manchester United vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Manchester United suma 5 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 2 puntos en el torneo.