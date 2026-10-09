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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Tottenham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Tottenham, Premier League
Man U vs. Tottenham, Premier League

El sábado 10 de octubre el Estadio Old Trafford recibe un partido que ninguno de los dos quiere perder: United necesita reencontrarse con el triunfo y Tottenham ya no tiene margen para seguir regalando puntos.

Con apenas cinco fechas jugadas la tabla todavía no dice mucho, pero las sensaciones sí. Es un cruce directo entre un equipo que arrancó la temporada tropezando y otro que está en el fondo de la Premier League.

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Horario del partido

  • México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United llega golpeado en lo anímico, aunque no en lo matemático: marcha 12° con apenas 5 puntos en 5 partidos y viene de tres presentaciones sin ganar, incluyendo una derrota en casa frente al Manchester City y un empate como visitante ante Fulham. La versión local de este equipo todavía no logra afirmarse y necesita un triunfo que le cambie el humor antes de que la tabla empiece a pesar más.

El Tottenham atraviesa un arranque de liga para el olvido: es el último de los 20 equipos, con solo 2 puntos en 5 fechas. Viene de caer 3-2 de local ante Aston Villa y arrastra dos empates sin goles antes de eso, contra Everton y Nottingham Forest. La visita a Old Trafford llega en el peor momento posible para un equipo que no logra despegar ni de local ni de visitante.

El historial entre Manchester United y Tottenham

El historial entre ambos es extenso y favorece claramente al Manchester United: de 178 enfrentamientos ganó 91, Tottenham se quedó con 44 y hubo otros 44 empates, con una diferencia de goles también a favor del equipo de Old Trafford, 293 contra 224. En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa estuvo más pareja: hubo triunfos para cada lado, empates ajustados y hasta una goleada de Tottenham por 3-0 en 2024. El dato curioso es que en el último antecedente, en febrero, el United se impuso 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/02/2026Manchester United vs. Tottenham2-0Premier League
08/11/2025Tottenham vs. Manchester United2-2Premier League
21/05/2025Tottenham vs. Manchester United1-0UEFA Europa League
16/02/2025Tottenham vs. Manchester United1-0Premier League
19/12/2024Tottenham vs. Manchester United4-3League Cup
29/09/2024Manchester United vs. Tottenham0-3Premier League
14/01/2024Manchester United vs. Tottenham2-2Premier League
19/08/2023Tottenham vs. Manchester United2-0Premier League
27/04/2023Tottenham vs. Manchester United2-2Premier League
19/10/2022Manchester United vs. Tottenham2-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs
  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Manchester United suma 5 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 2 puntos en el torneo.
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