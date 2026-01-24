Falta menos de un mes para el inicio de una nueva temporada de la Major League Soccer. Pasando mediados de febrero, la máxima categoría del futbol de los Estados Unidos vuelve con un nuevo torneo. Para ello, Inter Miami, último campeón del certamen, ultima detalles de su puesta a punto rumbo al comienzo de la competencia.

En esa preparación, los dirigidos por Javier Mascherano afrontarán un desafío muy particular: se medirán ante Alianza Lima, el emblemático y tradicional equipo de Perú. Este enfrentamiento tendrá lugar en el marco de un amistoso internacional, que pondrá cara a cara a dos de los actuales más poderosos del continente.

Este encuentro atípico contará con la presencia de Lionel Messi, que viajó y será titular esta tarde en el choque de potencias en la pretemporada de las ‘Garzas’. Pese a que ha sido una larga travesía, todas las estrellas de Inter Miami formaron parte de la delegación y sumarán minutos. Una propuesta que promete ser muy atractiva.

Messi y las estrellas juegan un amistoso en Perú [Foto: Getty]

El compromiso entre Inter Miami y Alianza Lima se desarrollará en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como ‘Matute’. Está ubicado en la capital peruana, la ciudad de Lima, en el distrito de La Victoria. El recinto que será sede cuenta con una capacidad de más de 30 mil espectadores, aunque los boletos todavía no están agotados.

Este establecimiento es ni más ni menos que la casa del Alianza Lima, dueño y principal inquilino del estadio. El conjunto estadounidense será totalmente visitante, ya que sólo habrá un pequeño cupo de tickets para sus propios aficionados. Sin embargo, muchos peruanos han conseguido entradas para ver al ’10’ más que a su propio club.

El amistoso internacional se disputará este sábado 24 de enero, a partir de las 16.00 horas del Centro de México -17.00 hora local de Perú-. Ninguno de los dos equipos tendrá una ganancia exponencial del juego más allá de medirse ante un buen rival, prepararse mejor y la vidriera al resto del mundo. ¿Quién se quedará con la victoria en Lima?

