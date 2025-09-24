Ganó todo con Manchester United, jugó con Cristiano Ronaldo y confesó cómo el alcohol casi le cuesta la vida

Más allá de que hoy no pasa por el mejor presente futbolístico, no quedan dudas de que el Manchester United es uno de los equipos más históricos del fútbol europeo. A lo largo de su historia, varios futbolistas marcaron su época en el club inglés y quedaron en el recuerdo de los aficionados por lo que hicieron por la institución.

Uno de ellos fue nada más ni nada menos que Wayne Rooney, que no solo es leyenda de los Diablos Rojos, sino también del futbol inglés en general. El exatacante, que supo ganarlo todo en el United, habló con Río Ferdinand y reveló que durante su carrera tuvo graves problemas con el alcohol.

Rooney festejando la Champions League y la Premier League en Manchester United (Getty Images)

“Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie. Recuerdo que llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía dos días de estar bebiendo seguidos. Entrenaba y en el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo, salir dos días seguidos”, confesó Rooney.

Además, reveló que su mujer fue la que logró ayudarlo a salir de esos problemas: “Me encantaba el fútbol, pero también me gustaba salir. Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba controlar, bueno, no controlar, pero ayudarme mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto”. Y agregó: “He cometido errores en el pasado, pero soy diferente y ella ha conseguido mantenerme en el buen camino durante veinte años”.

Wayne Rooney junto a su mujer (Getty Images)

Por último, comentó que más allá de tenerlo todo, siempre fue muy inseguro: “Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas. Por ejemplo, si me ves la semana que viene en la playa, estaré con la camiseta puesta y con una gorra. Incluso en mi época de jugador, no me quitaría la camiseta”.

Los títulos de Wayne Rooney en Manchester United