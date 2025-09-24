En los últimos años, la FIFA ha tomado varias decisiones que fueron marcando un antes y un después en la historia del fútbol. Una de ellas fue aumentar la cantidad de países participantes de 32 a 48 para el próximo Mundial, generando un cambio importante en la competencia.

Otra medida destacada fue la implementación del nuevo Mundial de Clubes, con el formato viejo de selecciones, en donde participaron 32 equipos. En la última edición, el Chelsea se consagró campeón del mundo, consolidando el éxito de este nuevo esquema.

Todas las miradas ahora están puestas en el Mundial de 2026, que se jugará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos. Se espera que el torneo sea un éxito total, con partidos de alto nivel y grandes emociones para los aficionados que asistan.

Ya se empieza a pensar en el Mundial de 2030, que será especial por el centenario de la Copa del Mundo. Se prevé que los partidos inaugurales se jueguen en Sudamérica, mientras que España, Portugal y Marruecos recibirían otras fases del torneo. Para este torneo, podría haber cambios históricos.

Posibles cambios para el Mundial 2030

Según informaron en Diario Olé, FIFA analiza seriamente aumentar el cupo de equipos a 64 selecciones, permitiendo que en Argentina se dispute un grupo completo y no solo el partido inaugural. Uruguay y Paraguay también serían sede de un grupo cada uno por ser anfitriones, mientras que las otras nueve zonas se repartirían entre España, Portugal y Marruecos.

Esta propuesta busca celebrar los 100 años de la primera Copa del Mundo que justamente se disputó en tierras sudamericanas allá por el 1930, combinando tradición con un formato ampliado que podría marcar un cambio histórico en la organización de los mundiales.

