Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

¡No claudican! Así está la tabla del máximo goleador de la historia tras dobletes de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El astro argentino y la estrella portuguesa buscan ser el máximo goleador de todos los tiempos del deporte rey.

Por Agustín Zabaleta

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo buscan ser el máximo goleador de todos los tiempos en el futbol
© Getty ImagesLionel Messi y Cristiano Ronaldo buscan ser el máximo goleador de todos los tiempos en el futbol

En el marco de una nueva jornada de la Saudi Pro League, Al-Nassr goleó esta sábado por 5-1 a Al-Riyad para mantenerse como líder del torneo junto al Al-Ittihad. La estrella Cristiano Ronaldo se mostró encendido y se despachó con dos anotaciones.

Lionel Messi va por el récord de una leyenda mexicana: la marca que buscará superar con Inter Miami

ver también

Lionel Messi va por el récord de una leyenda mexicana: la marca que buscará superar con Inter Miami

Con este doblete, el futbolista portugués de 40 años alcanzó la impresionante cifra de 945 goles en 1287 compromisos y quedó a apenas 55 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna de dejar atrás al argentino Lionel Messi.

Sin embargo, el festejo del luso no pudo ser completo ya que horas más tarde el astro argentino marcó también dos goles en Inter Miami ante DC United por una nueva fecha de la MLS para alcanzar 882 anotaciones en 1121 encuentros. 

Publicidad
Tweet placeholder

Solo el tiempo determinará si esos 55 goles que le faltan podrá marcarlos en la actual temporada que lo tiene con mucha actividad a nivel local e internacional, sumado a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Portuguesa. Eso si, la Pulga también corre con las misma posibilidades y no se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 696 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Publicidad
Mientras Cristiano Ronaldo tiene 39 goles en eliminatorias con Portugal, los que marcó Lionel Messi con Argentina

ver también

Mientras Cristiano Ronaldo tiene 39 goles en eliminatorias con Portugal, los que marcó Lionel Messi con Argentina

Máximos goleadores en la historia del futbol

  • 945 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 882 – Lionel Messi (Argentina)
  • 805 – Josef Bican (Austria)
  • 757 – Pelé (Brasil)
  • 745 – Romario (Brasil)
  • 735 – Gerd Müller (Alemania)
  • 704 – Ferenc Puskas (Hungría)
  • 696 – Robert Lewandowski (Polonia)
  • 647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)
  • 621 – Eusebio (Portugal)
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Messi, el máximo artillero de la MLS '25: ¡no te pierdas su nuevo golazo!
MLS

Messi, el máximo artillero de la MLS '25: ¡no te pierdas su nuevo golazo!

Mientras Martial gana 4 millones en Rayados, el salario que cobra Messi en Inter Miami
Concacaf

Mientras Martial gana 4 millones en Rayados, el salario que cobra Messi en Inter Miami

Messi y un reto con la historia: el récord de un emblema mexicano que busca quebrar
MLS

Messi y un reto con la historia: el récord de un emblema mexicano que busca quebrar

La impresionante marca que Domenec Torrent no pudo alcanzar en Rayados por culpa de América
Rayados de Monterrey

La impresionante marca que Domenec Torrent no pudo alcanzar en Rayados por culpa de América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo