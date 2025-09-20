En el marco de una nueva jornada de la Saudi Pro League, Al-Nassr goleó esta sábado por 5-1 a Al-Riyad para mantenerse como líder del torneo junto al Al-Ittihad. La estrella Cristiano Ronaldo se mostró encendido y se despachó con dos anotaciones.

Con este doblete, el futbolista portugués de 40 años alcanzó la impresionante cifra de 945 goles en 1287 compromisos y quedó a apenas 55 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna de dejar atrás al argentino Lionel Messi.

Sin embargo, el festejo del luso no pudo ser completo ya que horas más tarde el astro argentino marcó también dos goles en Inter Miami ante DC United por una nueva fecha de la MLS para alcanzar 882 anotaciones en 1121 encuentros.

Solo el tiempo determinará si esos 55 goles que le faltan podrá marcarlos en la actual temporada que lo tiene con mucha actividad a nivel local e internacional, sumado a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Portuguesa. Eso si, la Pulga también corre con las misma posibilidades y no se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 696 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

