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Ipswich Town vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town vs. Fulham, Premier League
Ipswich Town vs. Fulham, Premier League

El sábado 10 de octubre la Premier League tiene un duelo directo por la zona baja de la tabla, con Ipswich Town recibiendo a un Fulham que todavía no encontró su mejor versión en esta temporada.

Ninguno de los dos llegó a los seis puntos con comodidad y este cruce puede marcar un quiebre: el que gane se saca una preocupación de encima, al menos por una semana.

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Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ipswich Town llega con 6 puntos en cinco fechas y una imagen irregular. Cayó 0-1 como visitante ante Everton en su última presentación, aunque antes había mostrado reacción con un triunfo 3-2 de visitante frente a Crystal Palace. La derrota 0-2 en casa contra Liverpool todavía pesa en el arranque de temporada.

Fulham, en cambio, pasa un momento más complicado: apenas 2 puntos en cinco partidos y una posición incómoda en la tabla. Viene de empatar 1-1 de local con Manchester United, después de un 0-0 como visitante ante Liverpool que al menos le dio algo de solidez. La caída 2-3 en casa frente a Crystal Palace expone que todavía le cuesta cerrar partidos.

El historial entre Ipswich Town y Fulham

El historial entre ambos tiene 22 enfrentamientos y una ligera ventaja para Fulham, que ganó 9 veces por 7 de Ipswich Town, con 6 empates en el medio. En los goles también manda Fulham, con 42 convertidos contra 26 del Ipswich.

Los duelos más recientes muestran paridad: el último terminó 2-2 con Fulham de local, y el anterior fue un 1-1 con Ipswich Town recibiendo. No hay una tendencia clara en los últimos cruces, algo que puede repetirse este sábado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/01/2025Fulham vs. Ipswich Town2-2Premier League
31/08/2024Ipswich Town vs. Fulham1-1Premier League
01/11/2023Ipswich Town vs. Fulham1-3League Cup
16/09/2020Ipswich Town vs. Fulham0-1League Cup
02/01/2018Fulham vs. Ipswich Town4-1Championship
26/08/2017Ipswich Town vs. Fulham0-2Championship
08/04/2017Fulham vs. Ipswich Town3-1Championship
26/12/2016Ipswich Town vs. Fulham0-2Championship
19/04/2016Ipswich Town vs. Fulham1-1Championship
15/12/2015Fulham vs. Ipswich Town1-2Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs
  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Tubi y FOX One.
  • Ipswich Town suma 6 puntos en el torneo.
  • Fulham suma 2 puntos en el torneo.
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