Ipswich Town vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

El sábado 10 de octubre la Premier League tiene un duelo directo por la zona baja de la tabla, con Ipswich Town recibiendo a un Fulham que todavía no encontró su mejor versión en esta temporada.
Ninguno de los dos llegó a los seis puntos con comodidad y este cruce puede marcar un quiebre: el que gane se saca una preocupación de encima, al menos por una semana.
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Tubi, FOX One
- Estados Unidos: Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Ipswich Town llega con 6 puntos en cinco fechas y una imagen irregular. Cayó 0-1 como visitante ante Everton en su última presentación, aunque antes había mostrado reacción con un triunfo 3-2 de visitante frente a Crystal Palace. La derrota 0-2 en casa contra Liverpool todavía pesa en el arranque de temporada.
Fulham, en cambio, pasa un momento más complicado: apenas 2 puntos en cinco partidos y una posición incómoda en la tabla. Viene de empatar 1-1 de local con Manchester United, después de un 0-0 como visitante ante Liverpool que al menos le dio algo de solidez. La caída 2-3 en casa frente a Crystal Palace expone que todavía le cuesta cerrar partidos.
El historial entre Ipswich Town y Fulham
El historial entre ambos tiene 22 enfrentamientos y una ligera ventaja para Fulham, que ganó 9 veces por 7 de Ipswich Town, con 6 empates en el medio. En los goles también manda Fulham, con 42 convertidos contra 26 del Ipswich.
Los duelos más recientes muestran paridad: el último terminó 2-2 con Fulham de local, y el anterior fue un 1-1 con Ipswich Town recibiendo. No hay una tendencia clara en los últimos cruces, algo que puede repetirse este sábado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/01/2025
|Fulham vs. Ipswich Town
|2-2
|Premier League
|31/08/2024
|Ipswich Town vs. Fulham
|1-1
|Premier League
|01/11/2023
|Ipswich Town vs. Fulham
|1-3
|League Cup
|16/09/2020
|Ipswich Town vs. Fulham
|0-1
|League Cup
|02/01/2018
|Fulham vs. Ipswich Town
|4-1
|Championship
|26/08/2017
|Ipswich Town vs. Fulham
|0-2
|Championship
|08/04/2017
|Fulham vs. Ipswich Town
|3-1
|Championship
|26/12/2016
|Ipswich Town vs. Fulham
|0-2
|Championship
|19/04/2016
|Ipswich Town vs. Fulham
|1-1
|Championship
|15/12/2015
|Fulham vs. Ipswich Town
|1-2
|Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Tubi y FOX One.
- Ipswich Town suma 6 puntos en el torneo.
- Fulham suma 2 puntos en el torneo.