¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. FC Cincinnnati por la MLS

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la actividad en la Major League Soccer con uno de los duelos más esperados de la recta final de la temporada regular. Inter Miami CF recibe en la cancha del Nu Stadium al FC Cincinnati a partir de las 17:30 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto de Las Garzas llega con la necesidad de revertir su última presentación, tras caer por 2-0 frente a New York Red Bulls en condición de visitante. Pese a ese tropiezo, los dirigidos por Cristian ‘Kily’ González se ubican en el tercer escalón de la Conferencia Este con 55 unidades y ostentan una destacada racha de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota en condición de local.
Por su parte, FC Cincinnati arriba a territorio de Florida con el envión anímico que le dejó su reciente triunfo por 2-0 a domicilio ante D.C. United. La escuadra dirigida por Pat Noonan se posiciona en el octavo lugar del Este con 42 puntos, buscando dar la sorpresa para consolidar su presencia en los puestos de clasificación a los playoffs.
La alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Gonzalo Luján
- Casemiro
- Micael
- Sergio Reguilón
- Rodrigo De Paul
- Yannick Bright
- Matías Galarza
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- Germán Berterame
La alineación de FC Cincinnati
- Roman Celentano
- Kyle Smith
- Nick Hagglund
- Teenage Hadebe
- DeAndre Yedlin
- Obinna Nwobodo
- Pavel Bucha
- Evander
- Gerardo Valenzuela
- Corey Barlow
- Kévin Denkey
En sintesis
- Lionel Messi será titular este miércoles con 25 goles y 15 asistencias registradas.
- Inter Miami recibe a FC Cincinnati a las 17:30 horas en el Nu Stadium.
- FC Cincinnati suma 42 puntos y visita a Miami tras superar a D.C. United.