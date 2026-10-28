¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. FC Cincinnnati por la MLS

Tras la última derrota del fin de semana, Inter Miami va en busca de un triunfo en su estadio ante Cincinnati por otra jornada de la MLS.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la actividad en la Major League Soccer con uno de los duelos más esperados de la recta final de la temporada regular. Inter Miami CF recibe en la cancha del Nu Stadium al FC Cincinnati a partir de las 17:30 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto de Las Garzas llega con la necesidad de revertir su última presentación, tras caer por 2-0 frente a New York Red Bulls en condición de visitante. Pese a ese tropiezo, los dirigidos por Cristian ‘Kily’ González se ubican en el tercer escalón de la Conferencia Este con 55 unidades y ostentan una destacada racha de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota en condición de local.

Por su parte, FC Cincinnati arriba a territorio de Florida con el envión anímico que le dejó su reciente triunfo por 2-0 a domicilio ante D.C. United. La escuadra dirigida por Pat Noonan se posiciona en el octavo lugar del Este con 42 puntos, buscando dar la sorpresa para consolidar su presencia en los puestos de clasificación a los playoffs.

La alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Gonzalo Luján

Casemiro

Micael

Sergio Reguilón

Rodrigo De Paul

Yannick Bright

Matías Galarza

Lionel Messi

Luis Suárez

Germán Berterame

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La alineación de FC Cincinnati

Roman Celentano

Kyle Smith

Nick Hagglund

Teenage Hadebe

DeAndre Yedlin

Obinna Nwobodo

Pavel Bucha

Evander

Gerardo Valenzuela

Corey Barlow

Kévin Denkey

En sintesis