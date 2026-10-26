Este lunes además del partido se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026, en la cual está nominado Julián Quiñones.

Esta semana se disputa una nueva jornada de la Champions League de Asia. En este caso, el Al-Qadisiya de Julián Quiñones recibe al Al-Sadd en lo que será el tercer partido de ambos en la competición. El encuentro comienza a las 12:15hs (CDMX).

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Por el lado de Al-Qadisiya, el equipo de Arabia Saudita viene de perder por 3-2 con Al-Hilal el viernes pasado por la Saudi Pro League. Es una incógnita la presencia de Julián Quiñones debido a la ceremonia del Balón de Oro 2026, por lo que habrá que esperar a la información oficial dentro de unas horas.

Al-Qadisiya ganó un partido y empató el otro en las primeras dos jornadas de la Champions League de Asia y este lunes se enfrenta con Al-Sadd, equipo que perdió los dos encuentros que disputó.

La probable alineación de Al-Qadisiya

Koen Casteels

Nahitan Nández

Gastón Álvarez

Jehad Thakri

Christopher Baah

Mohammed Al-Qahtani

Julian Weigl

Tijjani Reijnders

Mohammed Al-Shamat

Abdullah Al-Salem

Julián Quiñones

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La probable alineación de Al-Sadd