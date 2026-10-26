Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League AFC

¿Juega Julián Quiñones? Las alineaciones de Al-Qadisiya vs. Al-Sadd por la Champions League de Asia

Este lunes además del partido se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026, en la cual está nominado Julián Quiñones.

Julián Quiñones, figura de Al-Qadisiya
© Getty ImagesJulián Quiñones, figura de Al-Qadisiya

Esta semana se disputa una nueva jornada de la Champions League de Asia. En este caso, el Al-Qadisiya de Julián Quiñones recibe al Al-Sadd en lo que será el tercer partido de ambos en la competición. El encuentro comienza a las 12:15hs (CDMX).

Por el lado de Al-Qadisiya, el equipo de Arabia Saudita viene de perder por 3-2 con Al-Hilal el viernes pasado por la Saudi Pro League. Es una incógnita la presencia de Julián Quiñones debido a la ceremonia del Balón de Oro 2026, por lo que habrá que esperar a la información oficial dentro de unas horas.

+ Seguinos en

Al-Qadisiya ganó un partido y empató el otro en las primeras dos jornadas de la Champions League de Asia y este lunes se enfrenta con Al-Sadd, equipo que perdió los dos encuentros que disputó.

La probable alineación de Al-Qadisiya

  • Koen Casteels
  • Nahitan Nández
  • Gastón Álvarez
  • Jehad Thakri
  • Christopher Baah
  • Mohammed Al-Qahtani
  • Julian Weigl
  • Tijjani Reijnders
  • Mohammed Al-Shamat
  • Abdullah Al-Salem
  • Julián Quiñones

La probable alineación de Al-Sadd

  • Barsham
  • Hannach
  • Salman
  • Khoukhi
  • Otávio
  • Camara
  • Claudinho
  • Giovani
  • Almanai
  • Afif
  • Firmino
Ver también

¿Dónde se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones