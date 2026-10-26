Esta semana se disputa una nueva jornada de la Champions League de Asia. En este caso, el Al-Qadisiya de Julián Quiñones recibe al Al-Sadd en lo que será el tercer partido de ambos en la competición. El encuentro comienza a las 12:15hs (CDMX).
Por el lado de Al-Qadisiya, el equipo de Arabia Saudita viene de perder por 3-2 con Al-Hilal el viernes pasado por la Saudi Pro League. Es una incógnita la presencia de Julián Quiñones debido a la ceremonia del Balón de Oro 2026, por lo que habrá que esperar a la información oficial dentro de unas horas.
Al-Qadisiya ganó un partido y empató el otro en las primeras dos jornadas de la Champions League de Asia y este lunes se enfrenta con Al-Sadd, equipo que perdió los dos encuentros que disputó.
La probable alineación de Al-Qadisiya
- Koen Casteels
- Nahitan Nández
- Gastón Álvarez
- Jehad Thakri
- Christopher Baah
- Mohammed Al-Qahtani
- Julian Weigl
- Tijjani Reijnders
- Mohammed Al-Shamat
- Abdullah Al-Salem
- Julián Quiñones
La probable alineación de Al-Sadd
- Barsham
- Hannach
- Salman
- Khoukhi
- Otávio
- Camara
- Claudinho
- Giovani
- Almanai
- Afif
- Firmino