¿Dónde se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri Hernández, entre otros, pelean por quedarse con el galardón.

La espera se acabó y este lunes 26 de octubre se entrega el Balón de Oro 2026 al mejor futbolista de la temporada. Cabe recordar que en el premio se evalúa lo sucedido del 1 de julio de 2025 al 19 de julio de 2026, un día después de que finalizó el Mundial.

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En otras ediciones había un favorito o a lo sumo dos candidatos fuertes, mientras que este año hay hasta cuatro futbolistas que podrían ganarlo. Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri Hernández podrían ser mencionados en el final de la ceremonia para levantar el Balón de Oro.

¿Dónde es la ceremonia?

La gala de premiación del Balón de Oro 2026 se lleva a cabo este lunes 26 de octubre en el Teatro Palladium en Londres, más precisamente en la ciudad de Westminster. Este recinto es histórico ya que fue inaugurado en 1910 y tiene lugar para 2286 personas aproximadamente.

La ceremonia se lleva a cabo en el Teatro Palladium de Londres (Reuters)

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¿Cómo ver la premiación?

En la gala habrá presencia mexicana en tres sentidos. Julián Quiñones fue nominado para el Balón de Oro masculino, mientras que Scarlett Camberos está en la lista para el femenil y también el América Femenil es candidato como mejor equipo.

La ceremonia del Balón de Oro puede verse en México y en otros países en la plataforma DAZN como también a través del sitio web del Balón de Oro (aunque se requiere una suscripción activa).

En síntesis

El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes en el Teatro Palladium de Londres.

se entrega este lunes en el de Londres. Julián Quiñones y Scarlett Camberos fueron nominados a los premios del Balón de Oro.

y fueron nominados a los premios del Balón de Oro. La ceremonia del Balón de Oro 2026 se transmite en México a través de DAZN.