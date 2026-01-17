Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La reacción que no se vio de Vinicius durante los silbidos del Santiago Bernabéu

El brasileño fue uno de los jugadores más criticados por los aficionados de la Casa Blanca en la victoria ante Levante.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Vinicius fue reprobado por la afición de Real Madrid
© GETTY IMAGESVinicius fue reprobado por la afición de Real Madrid

Vinicius vivió uno de sus días más difíciles como jugador de Real Madrid. No es un secreto que el brasileño no es bien recibido por los aficionados de otros equipos, pero este sábado le tocó vivir un clima hostil en el Santiago Bernabéu.

Publicidad

Los fanáticos de la Casa Blanca apuntaron contra Vini por el mal presente del equipo y lo silbaron antes y durante el partido contra Levante por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26.

Esto afectó visiblemente al rendimiento de Vinicius, quien no tuvo un buen encuentro pese a la victoria merengue por 2-0. Ahora bien, luego del partido salió a la luz un video en el que se lo ve desconsolado en el túnel de vestuarios.

Tweet placeholder
Publicidad

El nombre de Vinicius fue uno de los más abucheados cuando la voz del estadio anunció a los jugadores titulares de Real Madrid y fue precisamente en ese momento que el exjugador de Flamengo se sentó en uno de los escalones con la mirada perdida.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Kylian Mbappé se acercó para darle ánimos y luego Antonio Pintus -preparador físico del Madrid- hizo lo propio. Sin embargo, a pesar del consuelo de los suyos, a Vini se lo vio desolado.

Los números de Vinicius en el partido con Levante

  • Minutos: 90
  • Goles: 0
  • Asistencias: 0
  • Tiros: 3
  • Toques: 47
  • Regates completados: 1/3
  • Faltas recibidas: 2
  • Posesión perdida: 13
  • Pases: 26/28
  • Entradas: 1
  • Recuperaciones: 4
  • Faltas: 1
Publicidad
Mientras en Manchester City gana 30,84 millones, el salario que podría pagar Real Madrid a Erling Haaland

ver también

Mientras en Manchester City gana 30,84 millones, el salario que podría pagar Real Madrid a Erling Haaland

En síntesis

  • Vinicius recibió silbidos de la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
  • Kylian Mbappé y Antonio Pintus consolaron al brasileño en el túnel de vestuarios.
  • El delantero jugó 90 minutos, no marcó goles y perdió la posesión 13 veces.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El responsable de la derrota del Real Madrid para los aficionados
Futbol Internacional

El responsable de la derrota del Real Madrid para los aficionados

Simeone se disculpó públicamente con Florentino Pérez y Vinicius
Futbol Internacional

Simeone se disculpó públicamente con Florentino Pérez y Vinicius

Mientras en Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius en Chelsea
Futbol Internacional

Mientras en Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius en Chelsea

El futuro de Gianluigi Donnarumma está el futbol italiano
Futbol Internacional

El futuro de Gianluigi Donnarumma está el futbol italiano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo