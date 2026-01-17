Vinicius vivió uno de sus días más difíciles como jugador de Real Madrid. No es un secreto que el brasileño no es bien recibido por los aficionados de otros equipos, pero este sábado le tocó vivir un clima hostil en el Santiago Bernabéu.

Los fanáticos de la Casa Blanca apuntaron contra Vini por el mal presente del equipo y lo silbaron antes y durante el partido contra Levante por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26.

Esto afectó visiblemente al rendimiento de Vinicius, quien no tuvo un buen encuentro pese a la victoria merengue por 2-0. Ahora bien, luego del partido salió a la luz un video en el que se lo ve desconsolado en el túnel de vestuarios.

El nombre de Vinicius fue uno de los más abucheados cuando la voz del estadio anunció a los jugadores titulares de Real Madrid y fue precisamente en ese momento que el exjugador de Flamengo se sentó en uno de los escalones con la mirada perdida.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Kylian Mbappé se acercó para darle ánimos y luego Antonio Pintus -preparador físico del Madrid- hizo lo propio. Sin embargo, a pesar del consuelo de los suyos, a Vini se lo vio desolado.

Los números de Vinicius en el partido con Levante

Minutos: 90

Goles: 0

Asistencias: 0

Tiros: 3

Toques: 47

Regates completados: 1/3

Faltas recibidas: 2

Posesión perdida: 13

Pases: 26/28

Entradas: 1

Recuperaciones: 4

Faltas: 1

