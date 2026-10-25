Liverpool vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Brighton llega envalentonado tras una racha que lo tiene metido entre los mejores de la Premier League, y eso cambia la lectura habitual de este cruce. No es el típico rival que visita Anfield resignado a defenderse.

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El Liverpool necesita reaccionar después de un traspié futbolístico fuerte y recuperar terreno en la tabla. Para Brighton, en cambio, ganar en Anfield sería la confirmación de que su arranque de temporada no es casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El local llega con series mixtas: ganó su último compromiso de visitante ante Brentford por 2-1, pero antes había sufrido una goleada en contra frente al Manchester City en su propio estadio. Esa derrota todavía pesa, y en Anfield van a necesitar mostrar una versión más sólida de la que vienen exhibiendo. Están quintos con 12 puntos en siete fechas, un andar que no los deja conformes.

Brighton, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 5-0 a Crystal Palace de local, y antes había ganado con claridad en cancha de Sunderland y también le había hecho tres goles al Arsenal. Son tres triunfos consecutivos los que respaldan su candidatura, y con 16 unidades están terceros, por encima incluso del propio Liverpool en la tabla.

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El historial entre Liverpool y Brighton

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Liverpool: de 31 enfrentamientos, ganó 18, Brighton se quedó con 6 y hubo 7 empates. La diferencia de gol también es contundente, con 69 tantos a favor del Liverpool contra 39 de Brighton en toda la serie.

En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa estuvo más pareja. El último antecedente terminó 2-1 para Brighton, que cortó así una racha de resultados favorables al Liverpool en los encuentros previos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Brighton vs. Liverpool 2-1 Premier League 14/02/2026 Liverpool vs. Brighton 3-0 FA Cup 13/12/2025 Liverpool vs. Brighton 2-0 Premier League 19/05/2025 Brighton vs. Liverpool 3-2 Premier League 02/11/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 30/10/2024 Brighton vs. Liverpool 2-3 League Cup 31/03/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 08/10/2023 Brighton vs. Liverpool 2-2 Premier League 29/01/2023 Brighton vs. Liverpool 2-1 FA Cup 14/01/2023 Brighton vs. Liverpool 3-0 Premier League

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Horario del partido

México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

En síntesis