Si algo le faltaba a Real Madrid para coronar una semana convulsionada, era llevarse un golpe inesperado en la Copa del Rey. El ‘Merengue’ rotó jugadores, se confió, y quedó eliminado en octavos ante el humilde Albacete. Luego de la salida de Xabi Alonso, la Casablanca consumó un papelón histórico y se fue silbado por sus fanáticos.

En un encuentro olvidable, Real Madrid cayó por 3-2 en los noventa minutos, sin siquiera forzar la continuidad del partido más allá del tiempo regular. Álvaro Arbeloa tuvo su debut oficial en el banquillo con una derrota que nadie olvidará, por la magnitud del tropiezo. Franco Mastantuono y Gonzalo marcaron los goles del equipo eliminado.

Las críticas no tardaron en llegar. Ya luego del sorpresivo anuncio del despido de Alonso, la afición había dado la espalda a sus jugadores y esto avivó las llamas. El público merengue entendía que los problemas del equipo iban más allá de la figura del entrenador, con nombres puntuales como responsables del momento. Y esos rencores se pusieron sobre la mesa esta tarde.

Actualmente, Albacete se ubica 17° en la Segunda División del futbol español, escapándole a los puestos de descenso. Esta situación de peligro que vive el ‘Alba’ le da mayor gravedad a la desilusión deportiva del Real Madrid, que con un equipo alternativo no pudo avanzar. Así, además, le quedaron tres rondas por delante sin jugar en esta Copa del Rey 2025/26.

Por supuesto, una vez dado el pitazo final del compromiso, usuarios de todo el mundo colmaron las redes sociales con memes contra el Real Madrid. Con mayor protagonismo de simpatizantes de Barcelona y Atlético Madrid, máximos rivales de la Casablanca, ‘X’ se llenó de posteos alusivos. Álvaro Arbeloa, Florentino Pérez, Mbappé y Vinicius Jr, los más mencionados.

En esta temporada, el ‘Merengue’ viene de perder la Supercopa de España a manos del Barca y está segundo en la Liga Española por detrás del mismo Barca. Además, en la Champions League marcha séptimo, a seis puntos de la cima, y ahora quedó eliminado en octavos de la Copa del Rey. Todos esos resultados, sumado al reciente cambio de entrenador, mantiene caldeado al mundo Real Madrid, que exige cambios y respuestas pronto.

Los memes de la eliminación de Real Madrid ante Albacete en Copa del Rey:

