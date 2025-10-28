Desde que se han impuesto por sus propios méritos como los dos mejores futbolistas del planeta, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han mantenido una relación de respeto más allá de la habitual rivalidad. La competencia entre ambos dentro del campo los ha potenciado mutuamente, pero fuera del mismo nunca hubo ni una discusión ni mucho menos, una pelea.

Es cierto que, sobre todo desde que Argentina conquistó la Copa del Mundo, el único trofeo que CR7 no ha ganado, el portugués ha lanzado varias ‘indirectas’ al argentino, sobre todo recordando que lo supera en la carrera por ser el máximo goleador de la historia, en trofeos importantes de clubes como la UEFA Champions League y otras distinciones que elevan al luso.

Sin embargo, algo que nunca se había visto era a Leo Messi apuntando contra su archirrival… hasta ahora. El capitán del Inter Miami le arrojó un picante recadito al actual futbolista del Al-Nassr, a modo de crítica de uno de sus comportamientos más recurrentes, sobre todo a la hora de brindar declaraciones públicas luego de obtener diferentes logros.

Cristiano y Messi extienden su rivalidad quince años después.

En una entrevista con NBC News, el argentino se distanció de la manera de ser más ‘egoísta’ del portugués. “Muchos jugadores se obsesionan con los récords individuales y terminan olvidando el objetivo principal, que es el éxito del equipo; para batir récords, el equipo primero debe ganar”, sentenció Lionel Messi, que tiene a su favor el trofeo del último Mundial con la Selección Argentina como la conquista que su oponente todavía no pudo conseguir.

Luego de este testimonio inédito del rosarino, las redes sociales estallaron con opiniones cruzadas de los usuarios, ampliando todavía más la grieta que ya existía entre los adeptos a Messi y los seguidores de Cristiano Ronaldo. Mientras que algunos siguen elevando los registros personales del ‘Bicho’, otros respaldaron a la ‘Pulga’ y sacaron a relucir sus títulos grupales en los equipos que ha integrado en su carrera.

¿Oportunidad para CR7? Messi puso en duda jugar el Mundial 2026:

En la misma nota, el futbolista que milita en la MLS descolocó a todos quienes daban por hecho que el “10” estaría en la cita mundialista del año próximo. “Todavía no sé si voy a estar, aunque me gustaría hacerlo, pero solo si estoy en buen nivel, siendo importante y ayudando a mi selección. Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami, y veré si realmente puedo estar al 100%, si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección, y ahí voy a tomar mi decisión, pero hoy no lo sé…”, afirmó el astro albiceleste, encendiendo las alarmas. ¿Tendrá la chance Cristiano Ronaldo de hacerse del galardón que le falta?

