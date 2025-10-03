Tras quedarse sin la posibilidad de conquistar el Supporters Shield, al Inter Miami sólo le queda una oportunidad para levantar un título en este 2025, que hasta el momento no le ha dado alegrías: ser campeón de la Major League Soccer, única competición en la que aún está con vida en esta temporada y que todavía tiene chances de ganar.

Para acercarse a cumplir con ese objetivo y sueño, la directiva de las ‘Garzas’ trabaja para incorporar un futbolista europeo en los próximos días. Aunque el mercado de pases está cerrado a nivel mundial, el reglamento contempla una excepción para los jugadores libres, y en este caso se trataría precisamente de un nombre con el pase en su poder.

La búsqueda de la institución tiene que ver con la necesidad de reforzar un sector donde ha tenido problemas en parte del semestre: la banda izquierda. Y para ello, están negociando el fichaje… ¡de un ex Real Madrid! Sí, en un equipo repleto de ex Barcelona, el club está tras los pasos de un futbolista que no sólo jugó en el ‘Merengue’ sino que es canterano de la Casablanca.

El jugador que está muy cerca de convertirse en refuerzo de Inter Miami es el español Sergio Reguilón, lateral izquierdo de 28 años, que también puede desempeñarse como carrilero, volante o extremo por ese sector, y potenciar la competencia interna con Jordi Alba, que actualmente es un titular indiscutido en la defensa del equipo de Javier Mascherano.

Sergio Reguilón, el futbolista que quiere Inter Miami [foto: Getty]

El experimentado marcador de punta viene de no renovar su contrato con Tottenham a mitad de año, y desde entonces ha rechazado varias ofertas para continuar su carrera. El lado negativo para el interesado, en este caso Inter Miami, es que su último partido fue hace más de cuatro meses: el 16 de mayo ante Aston Villa. Y sólo suma cuatro juegos en todo el año (también disputó 37′ vs. Leicester, 120′ vs. Tamsworth y 45′ vs. Newcastle, los tres en enero).

Reguilón es un futbolista a quien le sobra calidad y técnica, pero siempre le faltado lo mismo: regularidad y continuidad. De hecho, en ningún equipo de su carrera jugó más de ochenta partidos: suma 73 presentaciones en Tottenham, 38 en Sevilla, 32 en Real Madrid, 16 en Brentford, 12 en Atlético Madrid y 12 en Manchester United.

Ante la necesidad de volver a pisar un campo de juego y reencontrarse con el esférico, el español le dio luz verde al conjunto de Fort Lauderdale y podría transformarse en compañero de Lionel Messi, que fue rival suyo en sus tiempos como jugador de Real Madrid. ¿Podrá ayudar al proyecto institucional a coronar en esta MLS 2025?