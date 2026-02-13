La Premier League, el torneo doméstico más importante del mundo, se tomará un receso en esta temporada 2025/26 que ha tomado por asombro a los fanáticos. Los seguidores del futbol inglés tenían planeado como habitualmente un fin de semana frente al televisor mirando los partidos, pero esta vez no podrán hacerlo.

La pelea por el título de esta edición del campeonato está más ardiente que nunca. Arsenal, Manchester City y Arsenal protagonizan una batalla espectacular por la corona, con muy pocos puntos de distancia entre unos y otros. A falta de doce encuentros para definir al ganador del torneo, habrá que esperar una semana para la reanudación.

Contra las expectativas del público general, este sábado y domingo no habrá acción en la Premier League ya que parará para jugar partidos de FA Cup. Por lo apretado del calendario de esta temporada, los encuentros de la copa nacional tuvieron que colocarse en fin de semana, para cuidar a los futbolistas. No quedaban más lugares en el fixture para diagramar esos juegos.

La FA Cup está en instancias de cuarta ronda, por lo que todavía falta bastante para la definición. Hay siete compromisos programados para el sábado y otros siete enfrentamientos estipulados para el domingo. De este mdo, si bien no habrá Premier League, los principales equipos verán actividad, aunque la mayoría ante rivales ‘menores’ a los que usualmente cruzan en la liga.

¿Qué partidos se juegan este sábado en la FA Cup 2026?

Burton vs. West Ham – 06.15 horas.

– 06.15 horas. Norwich City vs. West Bromwich – 09.00 horas.

– 09.00 horas. Southampton vs. Licester City – 09.00 horas.

– 09.00 horas. Burnley vs. Mansfield Town – 09.00 horas.

– 09.00 horas. Manchester City vs. Saldford City – 09.00 horas.

– 09.00 horas. Aston Villa vs. Newcastle – 11.45 horas.

– 11.45 horas. Liverpool vs. Brighton – 14.00 horas.

¿Qué partidos se juegan este domingo en la FA Cup 2026?